Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, a déclaré, hier à Mascara, que "la nomenclature algérienne des métiers et fonctions a permis une hausse de 35% d’offres et de placements d'emplois au cours du premier trimestre de l’année 2024".Supervisant la mise en service du siège de l’Agence locale de l’emploi de Tighennif, qui a bénéficié des travaux d’aménagement, dans le cadre de sa visite d’inspection à la wilaya, le ministre a indiqué que "la nomenclature algérienne des métiers et des fonctions a permis d’augmenter le taux d’offres et de placements dans le pays à 35%, et ce durant le premier trimestre de l’année en cours", soulignant que cette nomenclature est "un acquis important pour le monde du travail au niveau national".Il a ajouté que "cette nomenclature, créée fin décembre dernier, intervient suite au travail d’experts, prenant en considération les potentialités du demandeur d’emploi", affirmant que "cela peut être mis à jour avec les utilisateurs".Par ailleurs, le ministre a déclaré, lors de sa visite au siège des deux sous-directions des systèmes d'informatique et de recouvrement et contentieux de recouvrement, relevant à l'Agence de la Caisse nationale d'assurance sociale pour les salariés (CNAS), que "les subventions financières incluses dans le fonds national de péréquation des oeuvres sociales (FNPOS) destinées "à la construction de l’habitat rural, qui ont été distribués, ce jeudi à Mascara à un certain nombre de bénéficiaires, est le résultat des revenus élevés de la CNAS".Bentaleb a également révélé, lors de la cérémonie d'inauguration du siège de l'agence de wilaya de la Caisse nationale d'assurance chômage (CNAC) que "l'Etat a alloué environ 28 milliards de dinars sur cinq ans en vue de stimuler l'activité économique et d'accompagner les entreprises à réduire la valeur des cotisations, où ces mesures interviennent pour renforcer la dimension sociale de l’Etat ".Par ailleurs, il a signalé que "l’opération de numérisation de traitement des demandes et des offres d'emplois au niveau de l’agence nationale de l’emploi a permis de conférer une transparence à cette opération et d’alléger la souffrance des demandeurs d’emploi".La visite du ministre à la wilaya de Mascara a permis aussi l’inauguration du siège de l’Agence de wilaya de la caisse nationale de retraite (CNR), avant de recevoir un exposé détaillé sur les prestations fournies par la CNAS.Le ministre a procédé aussi à la remise des arrêtés d’aides financières à plusieurs bénéficiaires du FNPOS, dans le cadre de l’habitat rural et l’habitat promotionnel aidé (LPA) et a reçu un exposé sur le secteur de l’emploi dans la wilaya.