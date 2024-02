Sur une évaluation effectuée par l'ONS sur le rythme et les volumes de vente du secteur industriel, les prix à la production industrielle hors hydrocarbures, du secteur public national se caractérisent par une baisse de 0,6% au troisième trimestre 2023, dans les mêmes proportions que celle relevée au trimestre précédent, soit - 0,5%. La variation enregistrée au troisième trimestre 2023 et par rapport à la même période de l'année précédente s'établit à -3,9%. Une tendance qui renseigne sur l'importance des actions de concrétisation des feuilles de routes fixées et issues des plans de redressement appliqués durant ces dernières années. Les premiers résultats de cette approche nouvelle, commencent à avoir une certaine visibilité sur les secteurs stratégiques, en dépit du constat de recul en termes annuels. À ce titre, l'enquête de l'ONS, fait état d'une hausse de l'ordre de +1,8% au troisième trimestre 2023, pour les prix de la production du secteur de l'énergie, après avoir enregistré une baisse de 0,9% lors du trimestre précédent. Sur cet élan, le secteur des mines et des carrières inscrit un bond considérable des prix passant d'un taux de -7,0% au trimestre précédent à +2,1% au 3e trimestre 2023 tiré vers le haut par la hausse des prix de certaines branches du secteur. L'image de l'extraction du sel qui affiche une croissance de +2,1%, l'extraction du minerai de phosphate qui passe d'un taux de -8,2% à +2,4% et l'extraction du minerai des matières minérales qui passe de -1,2% à +3,0%. Des écarts significatifs qui renseignent sur l'accélération des actions de concrétisation et de mise en exploitation des grands projets, qui a caractérisé l'année 2023.

Par ailleurs, la faiblesse du tissu des entreprises de sous-traitance, et d'équipement, a entraîné une baisse de -12,8% de la fabrication des biens intermédiaires métalliques, mécaniques et électriques, entrant dans l'évaluation des prix des produits des Ismme, produisant un effet de baisse de l'ordre de -0,2%, après une hausse de 4,1% au terme du trimestre précédent. C'est ce qui révèle l'importance de la filière de la sous-traitance, en tant que base arrière à la production des secteurs porteurs, et comme filière complémentaire pour la production à forte valeur ajoutée. Sur ce rythme de concrétisation des grands axes des programmes de développement, plusieurs filières ont connu une variation positive des prix, traduisant l'importance de la demande et la confirmation d'un marché en pleine évolution, et les capacités de développement du secteur dans le cadre d'une politique économique nouvelle. Cela étant, certains secteurs peinent à trouver une vitesse constante de développement et de redressement, telle que les industries agroalimentaires qui affichent une baisse de 0,8% au troisième trimestre 2023, alors que, dans le détail, la sidérurgie, transformation de fonte et acier affiche un taux de + 4,9%, la fabrication des biens d'équipement électriques + 2,7% et d'un degré moindre la fabrication de consommation métallique (+ 0,8%). Dans cette nouvelle configuration en dents de scie pour certains secteurs, il y a lieu de souligner que seule l'industrie du lait gagne en stabilité, tandis que les prix au niveau du reste des branches régressent.