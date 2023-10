13 personnes ont trouvé la mort et 424 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation enregistrés ces dernières 48 heures à travers plusieurs régions du pays, indique samedi un bilan de la Protection civile. Le bilan le plus lourd à été enregistré dans la wilaya d'El-Bayadh où 2 personnes sont décédées et 3 autres ont été blessées, suite à une collision entre deux véhicules légers, survenu sur la RN 53, au niveau de la commune d'El-Berma, Dans le cadre du dispositif de surveillance des plages et de la baignade, les unités de la Protection civile ont effectué 83 interventions, au cours desquelles elles ont sauvé de la noyade 19 personnes, prodigué des soins à 61 personnes et ont évacué 2 autres personnes vers les structures sanitaires locales, tandis qu'à Jijel, un homme, âgé de 41 ans, s'est noyé au niveau d'une plage, interdite à la baignade. Dans le cadre de la lutte contre les feux de forêts, les maquis et les incendies de récoltes, les équipes de la Protection civile sont intervenues pour l'extinction de 31 incendies du couvert végétal à travers plusieurs w ilayas, ajoute la même source. Par ailleurs, les unités de la protection civile ont procédé à l'extinction de 04 incendies urbains et divers à travers les wilayas d'Alger, Timimoune, Sétif et Batna. A Sétif, l'incendie qui s'est déclaré dans un logement situé dans un immeuble étages a fait deux (2) morts victimes: deux enfants âgés d'un (1) an et cinq (5) ans, ainsi que deux blessés, brûlés au 2ème et 3ème degré. A Alger, les unités de la Protection civile ont sauvé 5 personnes qui étaient bloquées à l'intérieur d'un dortoir suite à l'incendie qui s'est déclaré dans cet établissement composé de 2 étages situé à Bab-Azzoun, commune de la Casbah.