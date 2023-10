La coopération algéro-russe c’est du béton. La visite de deux jours à Moscou qu’effectue depuis hier, le ministre de l’Agriculture, Abdelhafid Henni ne pourra que la renforcer. Elle aura pour vecteur les travaux de la

11e session de la Grande commission mixte algéro-russe de coopération économique, commerciale, scientifique et technique qu’abrite depuis hier la capitale russe et qui prendront fin, aujourd’hui.

Les travaux de cette session seront coprésidés par le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, accompagné d’une délégation importante multisectorielle, et son homologue russe, Dimitri Patrouchev, a indiqué un communiqué du ministère de l’Agriculture et du Développement rural. Sur quoi porteront les pourparlers entre les deux parties ?

Les discussions, lors de cette session, porteront sur les différents dossiers de coopération entre l’Algérie et la Russie, ainsi que les perspectives de la développer.

À cette occasion, Henni aura des entretiens avec son homologue et nombre de hauts responsables de la Fédération de Russie, précise la même source. Il faut souligner que les relations entre l’Algérie et la Russie ont été marquées, six décennies durant, par une coopération continue, une confiance mutuelle et un partenariat stratégique, avant de connaître une nouvelle impulsion à la faveur de la visite d’État de trois jours effectuée en juin 2023 par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à Moscou.

Les amis en Russie «ont conscience des moyens importants de coopération disponibles dans les domaines du transfert technologique, du tourisme, de l’agriculture et des sciences», avait déclaré le chef de l’État, à cette occasion, soulignant l’importance d’ouvrir des banques privées en Algérie et émettant le souhait de voir le secteur privé national, étranger, et de Russie, ouvrir des banques afin de favoriser la réalisation de transactions saines entre opérateurs privés. «Vous êtes devant de réelles opportunités pour explorer les possibilités d’intégration économique dans de nombreux domaines», a lancé Abdelmadjid Tebboune à l’adresse des investisseurs russes.

L’Algérie «s’apprête, dans les années à venir, à mettre en oeuvre un plan d’investissement dans les domaines de l’énergie, des infrastructures de base, de l’agriculture, des produits pharmaceutiques, de l’agroalimentaire et des industries de transformation», leur a assuré le chef de l’État. Signataires en 2001 d’une Déclaration de partenariat stratégique, l’Algérie et la Russie ont vu leur relation se renforcer depuis l’élection du président Tebboune, et ce à travers un contact et une concertation permanents entre les dirigeants des deux pays, en sus des visites de plusieurs dirigeants politiques et de délégations parlementaires et économiques.

En effet, les relations algéro-russes connaissent, ces dernières années, une densité, une dynamique et un haut degré de concertation, les deux pays entretenant un dialogue actif, notamment sur les questions internationales et régionales.

Un niveau de concertation traduit par des entretiens téléphoniques réguliers entre le président Tebboune et son homologue russe Vladimir Poutine, ayant permis aux deux présidents d’échanger les vues sur la situation internationale, les dossiers régionaux, et les perspectives de coopération énergétique, et de souligner l’importance de l’échange de visites de haut niveau.

Dans ce cadre, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov a effectué en mai 2022, une visite à Alger durant laquelle il a affirmé la détermination des deux pays à renforcer leur coopération, à travers la signature d’un nouveau document qui servirait de base aux relations bilatérales, ainsi que les visites mutuelles de responsables militaires.

L’Algérie avait participé, en novembre 2021 au Royaume d’Arabie saoudite, aux travaux de la réunion du groupe de vision stratégique « Russie-Monde islamique », ainsi qu’aux travaux de la 12e session de la réunion du même groupe qui avaient eu lieu à Kazan (République du Tatarstan) en 2022. Autant d’évènements qui ont blindé les relations entre les deux pays.