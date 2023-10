L'Algérie célèbre le 62e anniversaire des massacres du 17 octobre 1961. Ces massacres qui se sont déroulés en France, ont marqué l'étape ultime de la mise à mort de l'ordre colonial français et tous ses promoteurs dont les ultras constituaient sa pierre angulaire. Beaucoup de non-dits entourent les massacres du 17 octobre 1961 qui ont ciblé les émigrés algériens en France en général et Paris en particulier.

Des historiens français de cette époque ont écrit sur ces massacres qui ont été couverts par des couches très épaisses d'inepties et d'anachronismes pour ne pas dire de mensonges. Les témoignages ont contribué à l'écriture authentique et objective de l'histoire de ces massacres qui ont réduit un nombre très important des émigrés algériens qui sont sortis pour manifester leur soutien à la révolution et dire non au couvre-feu spécifique et digne d'un apartheid contre les Algériens de France.

Jean-Luc Einaudi, un historien français a vécu l'évènement sanglant des massacres qui ont été perpétrés par la police française contre les émigrés algériens à Paris. Dans ce sens, il a apporté beaucoup d'explications et de vérités sur ce qu'il s'est passé cette nuit du 17 octobre 1961. Des témoins algériens ont apporté leurs témoignages sur l'évènement dramatique dont le tortionnaire et le criminel de guerre Maurice Papon était l'artisan avec sa police qui a été bien chargée de réaliser cette sale besogne et commettre le crime de trop.

Dans son livre Ici on noya les Algériens, l'historien français, Jean-Luc Einaudi, a montré l'horreur des massacres perpétrés par la France coloniale en allant jusqu'à les qualifier de crimes d'État.

À ce propos, Jean-Luc Einaudi souligne dans son livre consacré aux massacres du 17 octobre 1961 qu'«il faut le rappeler, il ne s'agit pas d'une manifestation classique, c'est une réaction collective à la décision illégale de couvre-feu imposé aux seuls Algériens de la région parisienne. La demande du FLN est de boycotter ce couvre-feu discriminatoire en déambulant dans les beaux quartiers de Paris: une démonstration intolérable pour le pouvoir qui refuse que des colonisés se prennent pour des citoyens à part entière et osent apparaître sous les fenêtres du général de Gaulle. La consigne est donc d'empêcher à tout prix cette démonstration, et pour ce faire, cela commence par l'une des plus grandes rafles de l'histoire française», a-t-il expliqué. L'historien Jean-Luc Einaudi a établi le lien qui existe entre la manière d'opérer ce massacre et la volonté délibérée de la police française qui a reçu l'ordre d'être plus dure et plus violente avec les manifestants algériens qui sont venus exprimer leur refus du couvre-feu ségrégationniste et exiger l'indépendance nationale de leur pays.

Einaudi met l'ensemble des personnes qui veulent connaître la vérité sur les massacres du 17 octobre 1961 dans l'ambiance desdits évènements en indiquant que «Malgré la rafle policière, des groupes parviennent à se rassembler dans Paris, aux cris de ‘' À bas le couvre-feu raciste! ‘' et ‘'Algérie algérienne''». La police déchaînera à leur encontre, une violence inouïe. On tue à coups de matraque, mais aussi par balles, par étranglements. Certains sont jetés vivants dans la Seine, les mains ligotées, d'autres sont déjà morts quand on jette leurs corps. Dans la nuit du 17 au 18 octobre, le préfet de police Maurice Papon publie un communiqué dans lequel il évoque une manifestation violente des «Nord- Africains» comme on les appelait, alors qu'il n'y a, même a posteriori, eu aucune trace de violence et qu'ordre avait été donné par le FLN d'une mobilisation pacifique, de ne surtout pas porter d'armes blanches sur soi etc. Beaucoup d'enfants étaient présents», a-t-il dit. Du côté algérien, nombreux sont des témoins oculaires et des victimes de ses massacres. Le membre de la Fédération de France du FLN, le moudjahid Mohamed Ghafir dit Moh Clichy, a apporté un témoignage saillant en soulignant que «les militants dont le nombre avoisinait les 80 000 avaient décidé de manifester leur rejet de la mesure interdisant aux Algériens de circuler de 20:00h à 05:00h du matin. Le commandement de la Révolution avait donné son approbation pour l'organisation de manifestations pacifiques sans port d'armes blanches se contentant de briser le couvre-feu imposé dans les rues de Paris», a-t-il affirmé.

Les massacres du 17 octobre 1961 resteront gravés dans la mémoire collective des Algériens. Ces évènements ont été le prélude à l'indépendance du pays et le recouvrement de la souveraineté nationale.