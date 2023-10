Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a adressé jeudi un message de condoléances à la famille du moudjahid colonel Youcef El Khatib, commandant de la Wilaya IV historique, décédé à l'âge de 91 ans. Connu sous le nom de «Si Hassan», le colonel était «un des premiers moudjahidine qui ont combattu, corps et âme, le colonisateur, affrontant avec bravoure les hordes de soldats de l'occupant jusqu'à la réalisation de la victoire», lit-on dans le message de condoléances. «Par ses qualités qui lui ont valu respect et reconnaissance, le regretté a eu le mérite de contribuer à l'édification de l'État moderne», a écrit Salah Goudjil.

En cette douloureuse circonstance, le président du Conseil de la nation a présenté, au nom des sénateurs et en son propre nom, aux proches du défunt et à ses compagnons d'armes, «ses condoléances les plus attristées et ses profonds sentiments de compassion, priant Allah Tout-Puissant de combler le défunt de Sa Sainte Miséricorde et de prêter aux siens patience et réconfort», a-t-il conclu.

L'hommage du chef d'état-major de l'ANP

Le général d'armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a présenté, jeudi, ses sincères condoléances à la famille du moudjahid, le colonel Youcef El Khatib, commandant de la Wilaya IV historique, décédé à l'âge de 91 ans.

Le général d'armée Saïd Chanegriha a présenté, en son nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'ANP, ses sincères condoléances et fait part à la famille du défunt, de «sa profonde compassion, priant Allah, Le Tout-Puissant, d'accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde et de l'accueillir en Son Vaste Paradis parmi les martyrs et les valeureux saints et d'octroyer à sa famille et ses proches tout le courage et la force en cette dure épreuve.

À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons».

Le président de l'APN: «Un moudjahid de la première heure»

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, a adressé un message de condoléances à la famille du moudjahid Youcef Khatib, commandant de la Wilaya IV historique, décédé jeudi à l'âge de 91 ans, dans lequel il a loué les qualités du défunt «qui a accompli pleinement son devoir durant la Glorieuse guerre de Libération nationale et après l'indépendance».

«C'est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès du moudjahid Youcef Khatib, commandant de la Wilaya IV historique, qui a été rappelé auprès de son Créateur après avoir accompli pleinement son devoir durant la Glorieuse guerre de Libération nationale et après l'indépendance», a écrit Brahim Boughali dans son message de condoléances.

«Le défunt faisait partie des moudjahidine de la première heure qui ont voué leur vie à la libération de l'Algérie du joug colonial.

Ses qualités et ses talents lui ont valu la confiance placée en lui pour mener les opérations militaires contre le colonialisme dans la Wilaya IV historique, dont il a été commandant jusqu'à l'indépendance», a souligné le président de l'APN.

«En cette douloureuse épreuve, nous prions Allah Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde et de l'accueillir en Son Vaste Paradis parmi les martyrs et les valeureux saints», a ajouté Brahim Boughali, qui a adressé à la famille du défunt et à la famille révolutionnaire ses sincères condoléances, les assurant de sa profonde compassion et priant Allah Tout-Puissant de leur prêter patience et réconfort.

Le Premier ministre: «L'Algérie perd un de ses symboles historiques»

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a présenté, jeudi, ses sincères condoléances à la famille du moudjahid Youcef Khatib dit «Si Hassan», commandant de la Wilaya IV historique, décédé à l'âge de 91 ans. «L'Algérie perd un de ses symboles historiques, cadres de la Glorieuse guerre de Libération nationale et artisans de l'épopée de Novembre 1954, le moudjahid, commandant de la Wilaya IV historique, le colonel Youcef Khatib, dit Si Hassan», lit-on dans le message de condoléances.

«En cette douloureuse épreuve, je tiens à présenter mes sincères condoléances à la famille du défunt et à ses compagnons de lutte, priant Dieu Tout-Puissant d'entourer le défunt de Sa Sainte Miséricorde et de prêter aux siens patience et réconfort», a ajouté le Premier ministre.

Le président de la Cour constitutionnelle présente ses sincères condoléances

Le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, a adressé, jeudi, un message de condoléances à la famille du moudjahid Youcef El Khatib, commandant de la Wilaya IV historique, décédé à l'âge de 91 ans.

En cette douloureuse épreuve, Omar Belhadj a présenté, à la famille du défunt, en son nom et au nom des membres, des cadres et des travailleurs de la Cour constitutionnelle,

ses sincères condoléances, accompagnées de ses profonds sentiments de compassion, priant Allah Tout-Puissant de combler le défunt de Sa Sainte Miséricorde et de prêter aux siens patience et réconfort.