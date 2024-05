Le secrétaire général de l'Ugta, Amar Takdjout, a évoqué, hier, lors de son passage au forum de la chaîne 1 de la radio, plusieurs questions dont celles relatives à la sphère informelle, aux problèmes socioprofessionnels qui émanent de la base, les revendications des travailleurs, le pouvoir d'achat, la question des retraites dans son volet départ à la retraite...etc.

Il a déclaré dans ce contexte que «l'informel aggrave le déséquilibre financier de la caisse des retraites d'autant plus que le système de retraite algérien est un système par répartition qui est principalement fondé sur la solidarité intergénérationnelle où les actifs cotisent pour les retraités». Cela est d'autant plus vrai, dit-il, que «le poids de la sphère informelle a connu une progression importante estimée à plus de 45% du PIB, en sachant que le nombre insuffisant des cotisants est à l'origine du déficit de la caisse des retraites et du déséquilibre du système de sécurité sociale». L' informel d'après l'intervenant est l'un des sérieux problèmes susceptibles de mettre en danger la viabilité de la caisse des retraites, dont l'équilibre est assuré globalement par les cotisations des travailleurs. Les employés dans la sphère informelle bénéficient des mêmes prestations sociales au même titre que les travailleurs salariés au détriment de la trésorerie de la Caisse nationale des retraites. Les employés de l'informel peuvent bénéficier également selon Takdjout d'une allocation de retraite accordée aux travailleurs de moins de 65 ans qui ne remplissent pas la condition de cotisation requise. À titre de rappel, il n'existe actuellement que deux cotisants pour un retraité, enfermant notamment la Caisse nationale de retraite dans de nombreuses difficultés. Ainsi, une des causes du relatif équilibre financier de la Cnas résulte également du phénomène des travailleurs non déclarés par leurs employeurs au système de sécurité sociale, ainsi que de ceux activant dans l'informel. Sur un autre plan, il a salué les mesures sociales relatives aux augmentations des salaires dans la fonction publique et la revalorisation des pensions de retraite qui ne sont pas le fruit d'une quelconque lutte syndicale. Pour l'orateur, «il existe d'autres mécanismes pour améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs à l'image de la maîtrise de la régulation des prix sur le marché, le plafonnement des loyers d'autant plus que l'augmentation des salires est souvent grignotée par l'inflation galopante». L'invité de la radio a insisté également sur l'importance du dialogue social. «Il faut qu'on apprenne à parler et à écouter tous les partenaires sociaux», a-t-il estimé. La discussion et la concertation sont nécessaires pour avoir une société forte. À propos de la révision de l'âge de la retraite, il a expliqué: «Nous appuyons l'ouverture du débat avec le gouvernement et les employeurs sur cette question sensible et importante pour les travailleurs puisque de nombreuses catégories de travailleurs, en particulier les métiers pénibles, exigent la retraite après 30 à 32 ans de service». La réponse à cette revendication devrait se faire, soutient-il, «à l'aune d' une étude sérieuse sur les implications financières possibles pour l'économie nationale et le système national de retraite». S'agissant des nouvelles lois relatives à l'exercice du droit syndical et du droit de grève, il a noté un certain nombre de points positifs que comportent ces deux textes législatifs en matière de clarification de l'espace syndical, de numérisation et de la représentativité.

Toutefois, il a indiqué que «l'accusation de débrayage anarchique ne doit pas être généralisée systématiquement à toutes les grèves déclenchées par le travailleur, dont la plupart sont légitimes et obéissent à des conditions objectifves». «Nous nous engageons à lutter comme tout arbitraire», a-t-il fait savoir, en citant les rapports de l'Organisation internationale du travail (OIT), que «le recul du droit de grève ne se limite pas à l'Algérie, mais est une tendance qui prévaut dans d'autres pays du monde, y compris la France, les États-Unis d'Amérique, et d'autres régions du monde, selon les rapports de l'OIT».