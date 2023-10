Les travaux de la dernière session du comité central du FLN, avant le congrès, prévu les 11,12 et 13 novembre prochain se sont poursuivis avant-hier soir. Si l'on se fie aux rédacteurs de la résolution politique du parti, les travaux de cette session tenus à huis clos, se sont déroulés devant une assistance totalement acquise au secrétaire général du parti. Cela va sans dire que plusieurs membres du comité central ont vivement contesté l'absence de débat, qui devait suivre la présentation des réalisations et le bilan financier par le SG du parti. Ce procédé par lequel l'on a zappé le débat, a suscité la colère de nombreux membres du CC, qui n'ont pas hésité à quitter la salle de conférences en guise de dénonciation de ce coup de force... En fait, après l'examen et l'adoption des avant-projets de résolutions, qui seront soumis au congrès, le comité central a confirmé, à travers sa résolution politique, «son soutien et son adhésion consciente et responsable au processus de réussite du 11e congrès...». Il (le CC) a également affiché «sa grande satisfaction à propos de ce qui a caractérisé les préparatifs de cet important rendez-vous organique et politique menés par la commission de préparation du congrès sous la direction du secrétaire général du parti, qui a insisté sur le respect de la transparence, la solidarité et la non-exclusion, ce qui garantira la tenue d'un congrès rassembleur et de qualité à même de concrétiser les objectifs qui lui sont assignés....», peut-on lire également sur ce document. Il salue attentivement le secrétaire général du parti, lequel «a réuni toutes les conditions nécessaires en vue d'organiser un congrès dans le calme et la transparence, ce qui traduit sa volonté de donner l'occasion à la base militante de participer effectivement aux travaux du 11e congrès...». Le comité central insiste aussi, selon ce document, sur «l'importance que revêt ce rendez-vous qui permettra au parti de réaliser une transition de qualité, qui consolidera sa cohésion et sa force et assoie son ancrage populaire». Ces assises serviront, d'après la même source, à «ériger une passerelle vers le renouveau du parti, qui participera à relever les défis de la nouvelle Algérie....». De même, tout en exprimant «sa ferme condamnation et dénonciation contre toute tentative de déstabilisation de l' Algérie, d'où qu'elle vienne», le CC considère que «l'atteinte à la stabilité et la cohésion du parti constitue une menace directe contre les institutions souveraines, où le parti est fortement présent, étant donné son statut de première force politique...». Par ailleurs, le CC a exprimé «sa forte indignation contre toutes les voix qui s'adressaient aux militants, en tirent les ficelles derrière le rideau et n'hésitaient pas à laver le linge sale du parti sur les réseaux sociaux, des pratiques exprimant des orientations abusives inadmissibles et contraires à l'intérêt du parti». La même instance réaffirme son soutien «à la dynamique sans précédent que connaît le parti sur tous les plans, organique, militantisme et politique». Le parti, poursuit-on, domine le paysage politique, grâce à la volonté populaire libre et souveraine, qui lui avait permis d'asseoir sa position de leader au deux chambres du Parlement et aux assemblées élues locales (APC et APW), en réalisant une éclatante victoire aux élections locales et législatives de 2021...». Il a indiqué que «le 11e congrès du parti sera une étape pour la cohésion et la consolidation de l'unité au sein de rangs du parti, qui oeuvrera à poursuivre sa démarche au service de l'État et à concrétiser les revendications et aspirations du peuple...».