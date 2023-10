Le procès en appel des présumés auteurs du meurtre de Djamel Bensmaïl, survenu le 11 août 2021 à Larbaâ Nath Irathen dans la wilaya de Tizi Ouzou, s'est poursuivi, jeudi, par les plaidoiries de la défenses des accusés. Dans ce contexte, des avocats ont affirmé qu' «il ne peut y avoir d'accusation dans ce dossier sensible et tellement grave, si les trois éléments (légal, matériel et moral) ne sont pas réunis». L'avant-dernier jour du procès, est marqué par la brillante plaidoirie du Maître Mokrane Aït Larbi, constitué au profit de l'accusé Ferhat Ferhat poursuivi pour 14 chefs d'inculpations. L'avocat a rappelé d'emblée que «l'appel suspend en quelque sorte le premier jugement et que le juge, les conseillers et les jurés ne peuvent fonder leur décision que sur des preuves qui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant eux». «Ni le ministre ni le président de la cour, ni encore moins le parquet général n'ont le droit de s'immiscer pour orienter ce procès», a-t-il estimé. Il a qualifié «d'inhumain et de dégradant le menottage des détenus à l'intérieur de la salle d'audience». «L'utilisation des menottes sur les détenus lors des audiences de justice constitue non seulement une violation des normes internationales relatives aux droits de l'homme dont la déclaration a été paraphée par l'Algérie en 1989, mais bafoue également les dispositions du Code de procédure pénale, stipulant que le détenu doit être laissé libre et sans menottes lors du procès». Il s'est demandé «pourquoi le parquet n'avait jamais réagi ou bougé le petit doigt quand la police avait procédé à la projection des aveux de certains accusés sur les chaînes de la télévision publique?». «Cela ne s'est produit nulle part ailleurs, car il est strictement interdit d'exhiber des présumés auteurs d'un meurtre à la télévision», s'est-il indigné. «Où est la justice?», s'est-il encore demandé, rappelant que l'article 293 du Code de procédure pénale, stipule que «l'accusé comparaît à l'audience libre de tout lien et seulement accompagné de gardes». Il a cité le procès historique de Nurenberg qui avait vu les dignitaires nazis répondre de leurs actes devant la justice. «Ces derniers ont été accusés de la mort, non pas d'une seule personne, mais de 60 millions de personnes, dont une majorité de victimes civiles», a-t-il rappelé. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, ce fameux procès avait abouti à la condamnation à la peine capitale de «11 hauts dignitaires nazis» ayant causé la mort de 60 millions de personnes, tandis qu'aujourd'hui, le tribunal criminel de première instance de Dar El Beïda a condamné à mort 49 personnes «accusées» d'avoir assassiné «une seule personne»,a-t-il soutenu. «Comment une cinquantaine de personnes peuvent-elles participer au meurtre d'une seule personne?», s'est-il interrogé, avant de souligner que «cela ne s'est jamais produit jusqu'ici dans l'histoire de la justice pénale». De plus, relève-t-il, «l'affaire n'a pas suivi son cours car les règles de procédure pénale n'ont pas été respectées». «L'instruction n'a duré que six mois, et puis, où sont les témoins?»,s'est-il demandé.

«Un dossier traité en 2 jours»

Cités comme témoins, des policiers ne sont pas convoqués par le tribunal pour qu'ils soient entendus et interrogés. «Cela constitue une violation du Code de procédure pénale, car toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer», a-t-il fait savoir. Sur un autre plan, il a indiqué que «le procès pénal en France, dont le Code pénal et le Code de procédure pénale sont similaires aux nôtres, se tient dans un délai minimal de trois jours alors que le dossier sensible et «historique» du meurtre de Djamel Bensmaïl est traité en deux jours!». Concernant son mandat (Ferhat Ferhat) condamné à mort pour avoir mimé un geste d'égorgement et frapper d'un coup de pied le corps de la victime, tiré du fourgon de la police», il a estimé que «ces deux actes ne prouvent aucunement qu'il est l'auteur du meurtre de la victime».

L'avocate de Saâdadou Said, condamné à mort, a estimé que «les accusation liées à l'atteinte à l'unité nationale, la torture, ne sont pas fondées, les éléments constitutifs de ces charges n'étant pas réunis». Cela est d'autant plus vrai, dit-elle, que «mon client n'est confondu ni par une quelconque photo ni par un témoin oculaire». «Il est poursuivi pour avoir prononcé un discours de haine sans qu'il y ait un moindre enregistrement sonore», a-t-elle encore ajouté. L'avocat de Mouali Amirouche, également condamné à mort par le tribunal criminel de première instance, a soutenu que «son mandant a été condamné pour la simple et unique raison d'avoir reçu, sans le demander, des vidéos sur l'événement de Larbaâ Nath Irathen sur son portable, d'après le procès-verbal de la police judiciaire». «Le jour des faits, le monde entier, l'ensemble des Algériens avaient reçu et visionné ces fameuses vidéos, mais ils n'étaient pas inquiétés pour autant», a-t-il poursuivi. «Si la simple présence sur les lieux des faits équivaut à une condamnation à mort, l'on devrait, aujourd'hui, retrouver au tribunal toute cette foule composée d'au moins 1 000 personnes...», a-t-il soutenu.

Le même avocat a fait savoir que «l'acte d'accusation n'a pas défini les faits par lesquels les condamnés ont participé à un homicide volontaire avec «préméditation», alors que le crime s'est produit en quelques minutes sans aucune préparation». En outre, «la chambre d'accusation n'a pas défini dans son rapport le rôle de chaque accusé dans ce meurtre, tandis que le réquisitoire du procureur général a mis tous les accusés dans le même sac», regrette-t-on encore. La défense s'est demandée sur «quelle base ont été condamnés les accusés et sur quel critère ont été construites les demandes du parquet général, sachant que les éléments moraux et matériels constitutifs des accusations contenues dans l'article 87 bis du Code pénal, liées aux actes terroristes, les article 97 et 98 liés à l'attroupement armé ainsi que d'autres, ne sont pas réunis». Quand il a eu vent du fait qu'on avait arrêté le pyromane, l'accusé Saâdaoui Mahrez, condamné à mort par le tribunal criminel de première instance, s'est déplacé illico presto de son patelin vers le siège de la sûreté de daïra par curiosité. Son avocat se demande comment l'on peut poursuivre son client par la presque totalité des articles du Code pénal dont celui lié à la participation à un homicide volontaire avec «guet-apens», alors qu'il n'était pas au courant de ce meurtre ni ne connaissait pas la victime. L'accusé Nekich Amar, condamné à la peine capitale, serait un autre badaud qui s'est retrouvé au mauvais moment, au mauvais endroit, dans un contexte marqué par des incendies gigantesques qui ont ravagé la localité de Larbaâ Nath Irathen. D'après son avocat, «son client avait quitté les lieux avant que le meurtre ne soit commis». «L'acte d'accusation n'a pas détaillé ou matérialisé un ou plusieurs actes exécutés par chacun des accusés dans ce meurtre ni défini l'intention coupable des auteurs», a notamment dénoncé la défense.. «Quels sont les actes perpétrés par Chemaâla Nabil, originaire de Tidjelabine dans la wilaya de Boumerdès qui s'est rendu en stop à Larbaâ Nath Irathen pour aider à éteindre les incendies, pour mériter sa peine de 10 ans de prison ferme?», s'est interrogé son avocate.

«Du jamais-vu»

Ce dernier, pris en auto-stop par l'autre accusé Saâdaoui Hassane est, d'après son avocat, «poursuivi pour deux délits, a savoir atteinte à l'intégrité territoriale et destruction de biens d'autrui, sans aucune preuve tangible». Me Chelat, de son côté, constitué en faveur de Smaïl Benoune, a indiqué d'emblée: «Certes il y avait un crime d'horreur qui a choqué les esprits, mais il y a un adage dans les annales judiciaires, qui dit «Il faut à tout prix éviter de mettre tout le monde dans le même sac». «Les condamnation à mort du tribunal de la première instance c'est du jamais vu dans les annales judiciaires!», a-t-il relevé, soulignant qu'«il faut réparer cette erreur, en donnant à chaque accusé la place qu'il méritait». «Le meurtre de Jimmy appelle à l'apaisement. Et la majestueuse intervention du père de la victime, Nordine Bensmail en fut un». «Le message lancé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, soulignant: «Je connais Larbaâ Nath Irathen et je doute fort que ce soient ses habitants qui aient commis ce crime horrible», aient est un autre message d'apaisement», a-t-il estimé. Il a regretté que toutes les demandes de circonstances atténuantes en faveur de son mandant, Imarzouken Rabah, poursuivi pour délits et condamné à 10 ans de prison ferme, ont été refusées par le tribunal. Il a rappelé que «le MAK devenu micmac depuis 2021, a été toujours toléré et ses activités, fort de 49 personne encadrées par la police». «La condamnation de 49 personnes à la peine capitale n'honore ni la justice ni l'Algérie», a-t-il conclu, indiquant que chacun des accusés doit être jugé selon les faits qu'il a commis». Par ailleurs, le procès sera clôturé aujourd'hui. Pour rappel, les accusés sont poursuivis pour perpétration d'actes terroristes et subversifs attentatoires à la sécurité de l'Etat, à l'unité nationale et à la stabilité des institutions ainsi qu'à leur fonctionnement normal, en semant la terreur au sein de la population et en créant un climat d'insécurité par l'agression morale et physique contre les personnes, mettant leurs vies et leurs biens en danger. Ils ont également poursuivis pour participation à un homicide volontaire avec préméditation, agression portant atteinte à l'intégrité territoriale et complot, la mise à feu volontaire des forêts, ayant entraîné la mort de plusieurs personnes, torture, discours de haine et adhésion au MAK dont les activités tombent sous l'article 87 du Code pénal. Il sont poursuivis également pour attroupement armé, incitation à la violence contre les membres de la force publique dans l'accomplissement de leurs missions, incitation au sabotage des biens d'autrui, création et gestion d'un site électronique dédié à la promotion de programmes, d'idées, d'informations, de dessins ou encore de photos susceptibles d'attiser la discrimination et le discours de haine dans la société.