Le procès des présumés auteurs du meurtre de Djamel Bensmaïl s'est poursuivi, hier, par la plaidoiries de la défense des accusés. Les avocats ont dénoncé le réquisitoire du procureur général qui n'a pas hésité à «mettre tous les accusés dans le même sac». Pour ce derniers, «le représentant du ministère public avait accablé à travers son sévère réquisitoire tous les accusés sans aucune distinction entre les auteurs de ce crime cruel et les personnes innocentes, alors que l'on s'attendait à un réquisitoire détaillé...». L'avocat de Chaâlal Ferhat, condamné à mort dans cette affaire, a souligné que «la plaidoirie civile n'a aidé en rien le tribunal criminel d'appel, car elle a soutenu qu' «il y aura des éléments de preuve contre de gens qui n'ont pas été filmés sans citer des noms et qu'il y avait dans la salle des gens qui ont été empêchés d'aider la victime sans toutefois les identifier».

Le même avocat regrette que «le procureur général se soit contenté juste de citer quelques personne et d'expliquer leur rôle dans ce meurtre». Il a indiqué que «les éléments moraux et matériels des huit crimes et des quatre délits pour lesquels son mandant a été poursuivi, ne sont pas réunis». «Malgré que le résultat de l'investigation électronique effectuée sur son téléphone portable a été négatif, mon client a été condamné à la peine capitale, sans que le tribunal apporte des preuves tangibles des charges lourdes retenues contre lui», a-t-il ajouté. L'avocat de Benkhlifa Ali, un accusé originaire de la wilaya de Médéa, trouve étrange qu'aucun des compagnons de son client, venus dans un fourgon depuis Médéa à Larbaâ Nath Irathen pour apporter de l'aide aux victimes des incendies, ne soit inquiété par la justice. Il a souligné que «son client a été condamné à mort et accusé d'avoir participé à un homicide volontaire et commis des actes terroristes et subversifs car il avait laissé son empreinte sur le côté arrière du fourgon de la police lorsqu'il a tenté de voir la victime, par curiosité». De plus, dit-il «la vidéo correspondant à la photo par laquelle il a été confondu n'a pas été projetée par le tribunal».

L'avocat de Mostefaoui Chaâbane a souligné que «son client, qui n'a fait que livrer la victime à la police, s'est retrouvé poursuivi pour des faits tombant sous le coup de l'article 87 bis lié aux actes terroristes et au sabotage ou à la subversion, des chefs d'inculpation très lourds aux conséquences très graves sur la société». Des accusés, comme le jeune Ayali Mohamed, âgé de 20 ans au moment des faits, s'est

retrouvé, selon son avocat, «au mauvais endroit, au mauvais moment». L'avocat a plaidé l'innocence de son mandant, qui n'a pas participé au meurtre ni traîné la victime ni encore moins ayant une quelconque relation avec la politique ou le MAK». Un autre avocat de la défense a fait remarquer que «la chambre criminelle de Dar El Beïda n'est pas compétente pour traiter ce genre d'affaires» car, poursuit-il, «les affaires en lien avec le terrorisme sont jugées par une constitution de la Cour, sans jurés».

Le procureur général avait requis, avant-hier, la peine capitale à l'encontre des accusés, poursuivis pour des faits criminels. Ces derniers sont poursuivis par plusieurs et lourds chefs d'accusation dont la commission d'actes terroristes et subversifs attentatoires à la sécurité de l'État, à l'unité nationale et à la stabilité des institutions, ainsi qu'à leur fonctionnement normal, en semant la terreur au sein de la population et en créant un climat d'insécurité, par l'agression morale et physique contre les personnes, mettant leurs vies et leurs biens en danger. Ils sont également accusés de délit de participation à un homicide volontaire avec préméditation, délit d'agression portant atteinte à l'intégrité territoriale et complot, délit de la mise à feu volontaire des forêts ayant entraîné la mort de plusieurs personnes, délit de torture, discours de haine et adhésion au MAK dont les activités tombent sous les dispositions de l'article 87 bis du Code pénal. Le procureur a requis une peine de 10 ans ferme contre des accusés poursuivi pour les délits d' «incitation à l'attroupement armé», «poussée à la violence contre les membres de la force publique durant l'accomplissement de leurs missions», «incitation au sabotage des biens d'autrui», «création et gestion d'un site électronique dédié à la promotion de programmes, d'idées, d'informations, de dessins ou encore de photos susceptibles d'attiser la discrimination et le discours de haine dans la société. Dans son réquisitoire, le procureur général a affirmé que «toute cette affaire a été planifié par le MAK», en citant comme preuve «le message transmis la veille par un certain Yacine Dridi, dirigeant de cette organisation, l'informant qu'un important événement allait se produire le 11 août et qu'ils doivent se mobiliser et demander aux commerçants de baisser leurs rideaux». Le procureur a indiqué que «toutes les preuves, pistes, vidéos et investigations électronique relatives à cette affaire démontrent que l'incendie, l'assassinat et le lynchage du cadavre de la victime étaient un piège ourdi et orchestré par nombre d'accusés, sur ordre du président du mouvement terroriste «MAK», Ferhat Mehenni, condamné à la perpétuité dans cette affaire, dans l'objectif de «déstabiliser le pays»..

Selon le procureur général, «12 accusés appartenaient au MAK du fait de preuves Irréfutables». Ces derniers avaient incendié la région sur ordre direct de Ferhat M'heni et avaient fait croire aux habitants locaux que la victime était un «pyromane dans le but de semer le trouble et la zizanie, et porter atteinte à l'unité nationale».

Le procureur général a ajouté que «les accusés dont l'appartenance au MAK a été établie, suite à leurs aveux à la cour et à l'enquête électronique menée sur leurs comptes Facebook, ont semé un sentiment de haine, de discrimination et de racisme ayant poussé les autres accusés à commettre des actes de barbarie sur la dépouille du défunt, ainsi que des actes de

sabotage sur les biens d'autrui». De leur côté, les trois avocats de la partie civile ont soutenu, dans leurs plaidoiries, que «cet évènement dramatique ayant abouti à l'assassinat de Djamel Bensmaïl a été planifié par le MAK». ils ont soutenu, que la victime a été brûlé vivante, tout en remettant en cause le rapport du médecin légiste qui a conclu à la mort de Djamel Bensmaïl par un objet contondant. Pour rappel, quatre à cinq accusés ont reconnu leur adhésion au MAK et leur démission, avant cet événement cruel.