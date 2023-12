L'Expression: L'Algérie vient de lancer un important programme de transition énergétique et d'exploitation des ressources énergétiques nouvelles et renouvelables (EnR). Qu'en pensez-vous?

Professeur Karim Zaghib: Je pense que l'Algérie a pris une bonne option dans le domaine des énergies renouvelables EnR, en optant pour ce programme mbitieux. C'est une bonne chose et une décision à saluer, à mon sens, puisqu'elle confirme la volonté politique des hautes instances du pays d'aller vers ce programme et d'effectuer la transition énergétique, bénéfique pour l'Algérie.

Vous êtes un pionnier pour ce qui est de la batterie révolutionnaire Lithium-Ion. Où en êtes-vous avec ce projet?

Oui, je continue toujours sur cette lignée avec mon projet. Déjà avec l'initiative du projet de batterie avec le gouvernement du Québec, ça se développe d'une manière accélérée et très rapide et on est récompensé, puisque le résultat est déjà là.

Est-il possible d'envisager de transposer cette expérience vers l'Algérie?

Oui, absolument. Seulement, il faut juste savoir géré le Focus. C'est très important de gérer le Focus. Néanmoins, il faut trouver la volonté gouvernementale pour le faire en Algérie.

On peut adapter le modèle et le transformer chez nous. Il est également important de trouver les investissements nécessaires, qui peuvent être algériens, comme ils peuvent être des investisseurs étrangers, pour reproduire le modèle en Algérie.

L'Algérie vient de réactiver le projet de Ghar Djebilet, avec des perspectives d'exploitation des terres critiques, dans différentes zones du grand Sahara. Pensez-vous qu'il y a des perspectives réelles dans ce cadre?

Ah, oui. Je tiens à exprimer ma grande satisfaction par rapport à cette décision. Et je peux même dire que je suis très content que cette décision soit enfin prise. Je pense que de tels projets vont positionner l'Algérie comme étant un producteur important de fer, mais aussi comme acteur majeur dans la production des métaux rares ou critiquse. Mais cela reste lié aux défis de transformation de ces matériaux dans le pays, à travers le lancement d'une industrie étroitement liée à l'exploitation de ces minerais. L'Algérie n'est plus dans cette logique de pays à économie rentière, liée exclusivement à l'exploitation de ses hydrocarbures, notamment le gaz et le pétrole.

Désormais, on est inscrit dans cette nouvelle dynamique de diversification des ressources et des débouchés économiques, surtout pour ce qui est des minéraux critiques, en relation avec l'économie circulaire. Je l'ai déjà expliqué, notamment dans le cadre de cette logique d'économie circulaire, comment basculer entre une mine urbaine et une mine naturelle.

Pour accompagner le programme de la transformation énergétique, pensez-vous que l'Algérie est dans la bonne trajectoire, pour ce qui est de la recherche-développement, afin de réussir ce passage?

Pour la recherche, je pense que la volonté est là, à travers le ministère des Start-up et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il suffit juste d'avoir un bon plan stratégique en la matière. Toutefois, je dirais qu'il est très important que tout le monde se parle, ou peut-être aussi qu'il y ait un comité de liaison interministériel, qui puisse englober cette vision de la transition énergétique, à différents niveaux court, moyen et long terme.



Vous faites partie du Comité scientifique national. Où en êtes-vous avec les programmes de recherches lancés?

C'est très dynamique en ce moment et ça avance très bien. Il faut que je vous dise que depuis cinq années, il y a eu de gros changements dans le pays. Je pense qu'il y a beaucoup de nouveautés et l'Algérie est en train de se réveiller. Il faut dire qu'on n'a pas le choix. On a un potentiel considérable, notamment le secteur énergétique entre autres. Nous avons le potentiel dans le solaire et l'éolien. C'est comme en Norvège, c'est un grand pays producteur et exportateur d'hydrocarbures, qui vend le gaz et le pétrole pour financer le fond du futur. Ils investissent des les énergies renouvelables, pour développer l'électrification de la société, l'éolien, le solaire et les voitures électriques.