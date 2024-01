Atteinte à l’économie nationale et sabotage d’édifices et d’installations publiques. Ces deux chefs d’inculpation d’autant plus indissociables, qu’ils ont été consignés dans les rapports d’enquêtes de la Gendarmerie nationale d’Oran qui a traité, en fin de semaine, deux affaires criminelles liées à la destruction volontaire de biens publics et au vol de câbles électriques. Dans la première affaire qu’ils ont traitée, les éléments de la Gendarmerie nationale ont, toujours en week-end, mis fin aux agissements d’une bande spécialisée dans le vol de câbles électriques, les membres la composant sévissaient dans la partie extrême est d’Oran, plus précisément à Ain El Biya. Cette opération a été déclenchée suite à l’exploitation de renseignements faisant état d’activités suspectes de ce gang de malfrats douar Hedjadjma dans la commune d’Ain El Biya. En lançant leur offensive, les gendarmes ont procédé à l’arrestation en flagrant délit deux individus âgés respectivement de 20 et 30 ans, ces derniers étaient affairés à l’arrachage des câbles électriques du réseau d’alimentation d’énergie du douar Hedjadjma. La même opération a été sanctionnée par la saisie d’une voiture utilisée par les mis en cause dans le cadre des différents larcins qu’ils commettaient. À l’extrême ouest d’Oran, plus exactement dans la commune de Boutlélis, les gendarmes de cette localité ont, eux aussi, démantelé un réseau spécialisé dans les vols de cette nature. Composé de deux jeunes gens âgés de 17 et 24 ans, ces deux mis en cause ont également été arrêtés la main dans le sac d’arrachage des câbles électriques de l’éclairage public de la RN 02 du village Bouyakour, rattaché à la commune de Boutlélis. Les suspects, qui ont été présentés devant le parquet, sont poursuivis pour des chefs d’accusation liés à l’atteinte à l’économie nationale, au sabotage et à la destruction des biens publics, vols à la faveur de la nuit et utilisation des moyens de transport à des fins liées au vol. La Sonelgaz, la Sntf et Algérie télécom continuent à faire l’objet de telles attaques, leur causant de graves préjudices de plusieurs milliards de dinars. Dans l’une des opérations qu’ils ont lancée, les éléments de la Gendarmerie nationale de Misserghine ont arrêté quatre personnes et saisi quatre quintaux de cuivre, tout en démantelant un entrepôt de stockage de cette matière interdite de commercialisation. Ce fait est devenu un véritable phénomène de société. Dans un récent bilan, la Gendarmerie nationale a fait état de la «saisie d’une quantité de 26 quintaux de câbles de cuivre, dissimulée au domicile d’un individu résidant dans un village rattaché à la commune d’El Braya. Les services de police ont, dans un passé récent, arrêté une personne -après surveillance- impliquée dans le vol de 12 quintaux de câbles en cuivre. Cette opération entre dans le cadre de la lutte contre toutes les formes de criminalité, notamment celles liées à l’atteinte à l’économie nationale. Elle a été lancée suite aux informations faisant état d’agissements, ainsi que de mouvements suspects d’une personne, au niveau du territoire de compétence. Le sabotage de ces installations impacte sérieusement les entreprises ciblées, à l’image de la Sonelgaz qui fait l’objet d’arrachage de ses transformateurs, notamment dans la région de Misserghine, Boutlélis et Bousfer. En effet, le poste de transformation n° 792 de la commune de cette dernière a été totalement saccagé. Les câbles en cuivre ont fait l’objet d’un vol commis par des inconnus qui se sont introduits, par effraction, à l’intérieur dudit transformateur. Au moins une centaine d’habitations ont été privées d’électricité.