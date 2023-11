Dans l'optique de renforcer les actions menées par les pouvoirs publics pour réguler les importations, la numérisation du secteur demeure l'axe central de cette opération dans la mesure où elle permettra la valorisation et la protection de la production nationale, la préservation des réserves de change, et l'établissement de réels estimations des besoins. À ce titre, le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations a informé les importateurs de matières premières, de produits et de marchandises importées destinées à la revente en l'état actuel que «le dépôt et la délivrance d'un certificat de respect aux conditions d'importation se feront à travers la nouvelle plate-forme numérique respect.commerce.gov. dz». Il faut dire que cette procédure vise un double objectif, qui s'articule autour de l'approfondissement des mécanismes de suivi et de régulation de l'activité d'importation, en vue d'éradiquer les niches de malversations et les anciennes pratiques qui ont coûté cher au Trésor public durant les dernières décennies. D'un autre côté, cette action apportera l'efficacité et la célérité aux opérations d'importation. Dans ce sens, le ministère explique que la plate-forme, qui entrera en service à partir du dimanche 5 novembre 2023, «s'inscrit dans le cadre des efforts visant à numériser le secteur commercial et à simplifier les procédures administratives pour les commerçants économiques et permet également de traiter rapidement, les préoccupations et les dossiers des importateurs par voie électronique et réduire l'engouement vers les directions nationales du commerce et de la promotion des exportations». Il y a lieu de convenir que cette orientation reflète les nouvelles dispositions des pouvoirs publics à instaurer une réelle politique d'accompagnement aux opérateurs économiques, basée sur des données fiables, susceptibles d'amorcer une nouvelle dynamique commerciale essentiellement basée sur la concrétisation des programmes de développement. Autrement dit, la numérisation des procédures d'importation devient une opération stratégique qui permettra de défaire le noeud gordien que représentaient la bureaucratie et la corruption. À ce titre, il faut dire que la régulation des importations qui se distingue nettement de l'interdiction ou de la restriction, vise uniquement l'impératif d'apporter un encadrement efficient, susceptible de renforcer la relance économique. Cela étant, il va sans dire que pour atteindre ces objectifs, une mobilisation des différents services est requise, afin d'activer les axes centraux de cette opération. Ces derniers s'articulent autour de l'établissement de listes précises, émanant justement des données recueillies sur la plate-forme électronique. Auxquelles s'ajouteront les états des lieux établis dans le cadre de la préparation d'une cartographie des activités et des productions locales à protéger. Autant dire que dans ce cas de figure, la numérisation des opérations d'importation demeure un élément central de la nouvelle gestion commerciale, indissociable de la gestion du développement économique.