Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, boucle ses quatre années à la tête du pays. Incontestablement, sa présidence est singulière, complètement différente de celles de ses prédécesseurs. Il a imposé son style.Un élément fait l'unanimité, c'est la communication du président Tebboune.Sa spontanéité et son naturel ont séduit des millions d'Algériens. Il a cassé tous les codes. Avec un savant dosage d'éthique, de morale, de simplicité, de détermination et de leadership, il a réussi à rassembler les Algériens autour de son projet d'édification d'une Algérie nouvelle.Le président Tebboune, qui a fait bouger les lignes, a décidé de l'instauration d'une allocution annuelle qu'il prononcera devant les deux chambres du Parlement réunies en Congrès.Désormais, à partir de cette fin d'année 2023, le président de la République se pliera à cet exercice institutionnel qui portera le nom de "discours sur l'état de la Nation".Ce discours, qui sera prononcé annuellement, devant les élus du peuple, sera l'occasion pour le président de la République de revenir sur les réalisations de l'année qui prend fin. A la fois état des lieux de l'année qui s'écoule, ce discours sera l'occasion de faire le point sur la situation politique, économique, sociale ainsi que la politique étrangère du pays, et aussi d'évoquer les perspectives pour l'année suivante.Exceptionnellement, pour cette première, le discours que prononcera le président Tebboune en cette fin d'année 2023, revêt un cachet particulier.Il dressera un état des lieux des quatre années écoulées.