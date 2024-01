Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a eu, hier à Kampala (Ouganda), des entretiens bilatéraux avec plusieurs de ses homologues, en marge de sa participation aux travaux de la réunion ministérielle préparatoire du 19e Sommet du Mouvement des non-alignés (MNA), indique un communiqué du ministère. Attaf s'est longuement entretenu avec son homologue sud-africaine, Naledi Pandor, à qui il a réitéré le soutien total de l'Algérie à l'action intentée par le Gouvernement de son pays contre l'occupation sioniste devant la Cour internationale de justice (CIJ), précise le communiqué, ajoutant que les deux parties ont saisi l'occasion pour se concerter sur plusieurs questions d'intérêt commun aux niveaux continental et international. Le ministre des Affaires étrangères a également rencontré son homologue du Mozambique, Mme Veronica Macamo. Les deux parties ont convenu d'"intensifier la coordination et la coopération entre les délégations des deux pays frères, membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations unies". Attaf s'est en outre entretenu avec son homologue kenyan, Musalia Mudavadi, avec lequel il a "passé en revue les derniers développements de la situation au Moyen-Orient, dans la Corne de l'Afrique et au Sahel", ajoute la même source.Le ministre des Affaires étrangères a également eu des discussions avec son homologue cubain, Rodriguez Parrilla, avec lequel il a évoqué les relations bilatérales, les deux parties s'étant "félicitées du développement de la coopération bilatérale et de la convergence de vues entre les deux pays sur les questions d'intérêt commun". Attaf s'est, par ailleurs, entretenu avec son homologue biélorusse, Sergei Aleinik, avec lequel il s'est entendu sur "plusieurs mesures pratiques en vue d'insuffler une nouvelle dynamique aux relations historiques unissant les deux pays dans les domaines politique et économique", conclut le communiqué.