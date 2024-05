Pas de répit pour le premier responsable de la sécurité intérieure du pays, qui intensifie les visites et multiplie les déclarations au sujet de la lutte contre les feux de forêt. De retour de Bouira, où il a annoncé la mobilisation d'un important dispositif prêt à intervenir, le ministre de l'Intérieur s'est envolé hier, pour la wilaya de Khenchela, où il a mis l'accent sur «la nécessité d'intensifier les efforts pour protéger les forêts des incendies pendant la saison estivale de cette année. La wilaya a, faut-il le rappeler, été durement frappée par les incendies de 2021. La région a été le théâtre d'un incendie, qui s'est déclaré début avril dernier dans la zone forestière de «Bouzouamal», avant d'être totalement maîtrisé après les efforts déployés sur le terrain, par les éléments de la colonne mobile de la Conservation des forêts, et des sapeurs-pompiers des unités de la Protection civile, qui étaient appuyés par un avion destiné à la lutte contre les incendies de forêt. Le pire a été évité mais la sortie sur le terrain du ministre de l'Intérieur se voulait un rappel à tous les intervenants dans la lutte contre ce phénomène pour prendre leurs responsabilités. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur a en effet effectué plusieurs haltes, notamment sur le site où se déroulent les travaux de réhabilitation du Barrage vert, dans la commune d'Ensigha. Le ministre a dans ce sillage exhorté « les responsables concernés de mettre en place tous les moyens nécessaires afin de préserver les richesses forestières de l'Algérie, aussi bien des incendies que des actes de malveillance pouvant les affecter». L'occasion pour lui d'appeler «les agents forestiers et les éléments de la Protection civile à coordonner leurs efforts», a-t-il souligné. Brahim Merad a également demandé au Conservateur des forêts de la wilaya de Khenchela de «travailler en collaboration avec les populations riveraines des forêts tout en veillant à intervenir rapidement en cas de départs de feux». Le ministre a par ailleurs inspecté l'état d'avancement des travaux de réalisation de la gare ferroviaire principale et de la ligne de voie ferrée devant relier, Khenchela à Aïn Beïda (Oum El Bouaghi). L'occasion pour Brahim Merad d'exprimer sa satisfaction quant à la cadence imprimée aux travaux, avant d'instruire les responsables concernés à l'effet d'achever tous les travaux restants en vue de livrer «dans les plus brefs délais possibles» ce projet inscrit dans le cadre du programme complémentaire de développement décidé par le président Tebboune au profit de cette wilaya. Le ministre de l'Intérieur a également insisté sur l'achèvement dans des délais réduits de tous les projets liés au développement du réseau ferroviaire national «au regard de l'importance économique et sociale de ce type de réalisations stratégiques». Lors de la visite à la Maison de l'intelligence artificielle, à l'université Abbas-Laghrour, le ministre de l'Intérieur, après avoir écouté un exposé sur le rôle de cette structure scientifique, a fait part de son admiration pour ce centre dédié à la technologie et où il a échangé longuement avec des étudiants, les exhortant notamment à utiliser l'intelligence artificielle, en privilégiant le travail d'équipe et la communication. Durant sa visite de travail à Khenchela, le ministre a également inspecté un autre projet inscrit au programme complémentaire, en l'occurrence le dédoublement de la voie de contournement du chef-lieu de wilaya, entre les communes d'El Hamma et d'Ensigha sur une distance de 20 km. Il a insisté, sur place, sur «l'importance du développement du réseau routier qui permet de désenclaver certaines localités rurales et de relier Khenchela aux wilayas du sud du pays au moyen d'axes routiers modernes». Le ministre de l'Intérieur avait auparavant visité le périmètre agricole de Cosider Agrico (une filiale du groupe public Cosider) situé dans la zone de «Kerkit-Sfiha», au sud de la commune de Babar. Une halte durant laquelle il a écouté, sur site, un exposé technique sur cet investissement qui s'inscrit en droite ligne de la politique des autorités supérieures du pays visant à diversifier l'économie nationale et à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Cela avant d'assurer, à cette occasion, que «l'État algérien poursuivra son appui à ce type d'investissement en vue de promouvoir davantage le secteur agricole».