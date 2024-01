«Think big» tel est le propos de l'actuelle mission d'hommes d'affaires US à Alger. Il s'agit pour ces Américains de prospecter plus loin que le pétrole, à l'aune de la nouvelle loi sur l'investissement. C'est ce qu'indique Smaïl Chikhoune, président du Conseil d'affaires algéro-américain lors de son intervention dans l'émission «L'invité de la rédaction de la chaîne III de la Radio algérienne. Certes, les hydrocarbures constituent encore une part importante des investissements du pays de l'oncle Sam en Algérie, soit à hauteur de 50%, mais l'engouement pour d'autres secteurs est bien là. Ceci dit, l'intérêt pour l'or noir ne peut qu'être entretenu par la nouvelle loi sur les hydrocarbures. D'ailleurs et à ce titre, l'on a récemment fait part de la manifestation de deux sociétés américaines en vue d'investir en Algérie, notamment dans le bassin de Berkine et à Illizi.

Tous les bassins connus en Algérie attirent les investisseurs notamment les Américains qui disposent de technologies pour développer certaines régions nécessitant un gros effort et de nouvelles technologies, a-t-on, en outre, indiqué. En fait, les Américains lorgnent, et en toute connaissance de cause, des champs d'investissement inédits, comme l'agriculture, le tourisme ou l'industrie...A signalé Chikhoune qui a expliqué que la destination Algérie est de plus en plus adoubée par les Américains, notamment après plusieurs actions de communication et d'initiatives à l'instar de la croisière du printemps dernier et qui avait permis à de nombreux citoyens américains de connaître des villes algériennes comme Alger ou Oran. Le bateau M/V Corinthian transportait alors à son bord 77 touristes américains qui avaient pu apprécier de prè le littoral algérien. «Nous oeuvrons à placer des produits issus de l'agroalimentaire sur le marché américain de même que nous accompagnons des opérateurs algériens à la faveur de manifestations internationales en vue de mieux exporter le label algérien» a-t-il poursuivi insistant sur la nécessité de promouvoir le savoir-faire, à l'aune de l'industrie automobile naissante par exemple en recommandant de produire in situ la pièce de rechange automobile par exemple. Au regard du contexte géopolitique prévalant actuellement et dominé par la guerre contre le peuple palestinien, Chikhoune n'a pas manqué de préciser que dans leur démarche, les Conseils d'affaires et les américains de par le monde ne s'encombrent pas des questions politiques et se limitent aux strictes affaires économiques. Notons que Chikhoune est revenu, à la faveur de son intervention sur les ondes, sur l'importance qu'accordent les Algériens et les Américains à l'agriculture, tout en évoquant au passage l'exemple de l'agriculture californienne. Une agriculture diversifiée et de type méditerranéen, avec comme principales productions les fruits, les légumes, la viande et les produits laitiers. Et d'évoquer les fermes laitières de la Californie, qui pourraient inspirer les éleveurs algériens. Ces fermes laitières qui quadrillent la région du nord de Sacramento jusqu'au sud de Los Angeles. L'on y trouve plus de 1,8 million de vaches réparties sur 1 400 fermes, conférant à cette région le titre de premier producteur de produits laitiers du pays.