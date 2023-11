Dans une brève déclaration à sa sortie de l'audience que lui a accordée, hier le président Tebboune, le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin a affirmé qu'il est porteur «d'un message d'amitié de la part du président Emmanuel Macron» pour son homologue Abdelmadjid Tebboune. Dans son message, le président Macron a également «remercié le président Abdelmadjid Tebboune pour les travaux de coopération dans les domaines de la sécurité civile, la coopération judiciaire et l'immigration», a ajouté le ministre français de l'Intérieur. Intervenant dans un contexte régional très tendu, marqué par le génocide perpétré par l'entité sioniste à Ghaza, cette visite de deux jours, préfigure, pour les observateurs, d'un dégel qui va dissiper le brouillard ayant bouché depuis l'été dernier, les horizons entre les deux pays. «C'est beaucoup de choses à la fois», a commenté un ancien diplomate algérien qui voit dans ce déplacement de Darmanin à Alger «une opportunité à saisir pour ouvrir le dialogue sur de nombreuses questions litigieuses entre Alger et Paris». La première d'entre ces questions concernera le dossier de l'immigration. Un dossier qui fait bouillonner la classe politique parisienne à la veille de la présentation d'un nouveau projet de loi sur l'immigration. L'extrême droite française qui excelle dans la surenchère exigeant la remise en cause de l'accord algéro-français de 1968 Cette visite qui intervient également au lendemain du message adressé par Emmanuel Macron à l'occasion du 69e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale confirme la volonté d'Alger et de Paris de renouer les liens et donner du sens à la Déclaration d'Alger, cosignée par les deux Présidents en août 2022. Ce document que Paris qualifie d'historique revient sur l'installation d'une commission mixte d'historiens algériens et français missionnés pour établir la vérité sur le fait mémoriel. Le président Macron a d'ailleurs évoqué la nécessaire réconciliation des mémoires dans son message au président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Les rapports entre la France et l'Algérie paraissent «tout aussi foisonnants sur le plan humain que dysfonctionnels sur le plan politique». Malgré les initiatives courageuses des deux présidents Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron. Traversées épisodiquement par des zones de turbulences, ces relations sont néanmoins tenues par un agenda et les deux chefs d'État algérien et français tiennent à le réaliser. Une visite d'État du président Tebboune en France y figure. Cette perspective a été soulevée par la lettre adressée au président Tebboune par son homologue français et transmise par l'ambassadeur Stéphane Romatet, lors d'une audience que lui a accordée le président de la République. Hier à Alger, Gérald Darmanin a été reçu par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Selon un communiqué de la présidence de la République l'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Ennadir Larbaoui, du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, et de l'ambassadeur d'Algérie à Paris, Saïd Moussi. L'ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romatet a également assisté à cette audience. Le ministre français de l'Intérieur a eu un peu plus tôt des entretiens avec son homologue algérien. La dernière visite à Alger du ministre français de l'Intérieur remonte à décembre 2022.

Gérald Darmanin avait alors acté le retour à la normale dans l'octroi de visas aux Algériens, réduits de moitié à l'automne 2021.