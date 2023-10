Le cancer du sein est un sujet préoccupant. Sa prévalence est de 5% chez les femmes et de 2% chez les hommes, selon le docteur Hamichi et la sage-femme Djillali qui intervenaient dernièrement dans le cadre d'une journée de sensibilisation et d'information organisée à la bibliothèque principale par Algérie télécom à l'intention de ses fonctionnaires. Le lendemain, c'était l'association Algerian Network of youth, en collaboration avec la direction de la santé, qui s'emparait du sujet pour organiser une journée similaire à la polyclinique de Ath Mansour, une localité à une cinquantaine de km à l'est de Bouira. Au cours de cette séance de travail, deux équipes, l'une composée de généralistes et l'autre de gynécologues ont pu ausculter quelque 70 femmes, a-t-on appris de source sûre. Certaines patientes se sont vues prescrire «une prise en charge chirurgicale».

Pour les plus de 40 ans, sur avis médical spécialisé, c'est l'échographie mammaire et gynécologique qui a été indiquée. Les auscultations, pour l'équipe non spécialisée, ont porté sur les facteurs qui prédisposent à cette maladie, dont la prévalence, chez les femmes, est estimée à 5%, et à 2% seulement chez les hommes, selon le docteur Hamichi et la sage- femme Djillali qui s'étaient relayées la semaine dernière au micro pour expliquer à cette journée de sensibilisation et d'information ce qu'est un cancer et quels sont les risques qui en favorisent l'apparition et le développement. Pour le docteur Hamichi, il existe deux types de risques, ceux qui sont d'ordre clinique, comme le tabac, l'alcool, l'obésité, une pause prolongée sous le soleil, les métiers qui exposent à des émanations d'agents chimiques, ou des radiations, comme les rayons X, etc. et ceux qui sont d'ordre héréditaire. Selon elle, un dépistage précoce, par le biais de l'autopalpation ou autoexamen, ou par mammographie donne 90% de chance de guérison à la femme qui est atteinte d'un cancer du sein. Et de conseiller, ce jour-là, à la bibliothèque principale, devant un auditoire constitué essentiellement de femmes, une mammographie une fois par an pour les moins de 40, et deux fois par ans pour celles qui dépassent ce seuil. La vidéo présentée en l'occurrence en appui à cet exposé montre quelques cas suspects de cancer du sein. De son côté, la sage-femme, qu'une très longue expérience lui permettait de parler dans ce domaine avec autant de compétence que le docteur Hamichi, laquelle sillonne régulièrement la wilaya avec sa caravane de dépistage, insiste tout particulièrement sur l'autopalpation, en montrant comment elle se pratique. «Il suffit de se mettre en face d'une glace et de s'examiner attentivement pour voir s'il n'y a rien de suspect qui attire l'attention. Cela peut être une couleur qui tranche avec celle de la peau ou un rétrécissement du mamelon».

L'autopalpation qu'elle propose avec insistance en se servant d'un ballon de baudruche, consiste à faire des cercles concentriques avec le doigt. Généralement, le corps dur, de la grosseur d'une lentille, est détecté dans le dernier cercle, côté gauche, les métastases qui migrent pour coloniser d'autres organes, choisissant pour voyager le système lymphatique, d'où la constatation des ganglions sous les aisselles. Le sport, pour éviter l'obésité, une nourriture riche et variée et quelques autres précautions empruntées à la vie courante, comme de ne pas fumer, de ne pas boire d'alcool, et surtout de recourir au dépistage précoce permettent de mener une vie à l'abri de ces risques.