Dans l’optique de cerner les éventuels dysfonctionnements qui risquent de perturber la production et la distribution des produits alimentaires à large consommation, les ministères de l’Agriculture et du Commerce entrent dans une phase de préparation intense, avec l’objectif d’assurer une disponibilité et des prix abordables. À ce titre, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni a présidé une réunion de coordination consacrée à «l’examen des mesures pratiques relatives à la régulation du marché des produits alimentaires et agricoles de large consommation et à la préparation de la saison agricole 2023-2024 », selon le communiqué du ministère. Il faut dire que cette organisation autour du marché de la consommation, vise à prendre les devants en matière de gestion des risques en se basant sur les situations qui ont ébranlé le marché, ces dernières années, en dépit des multiples actions et mesures mises en place pour réguler le marché. Dans ce sillage, des instructions fermes ont été données à l’effet de « garantir une prise en charge efficiente et prompte de toutes les préoccupations soulevées, notamment celles en lien avec l’approvisionnement du marché en viandes rouges et blanches, en œufs, l’objectif étant de proposer ces produits aux consommateurs à des prix abordables ». Des mesures qui demeurent tributaires des actions menées sur le terrain et qui découlent d’un travail d’évaluation et de concertation entre les secteurs concernés, pour définir les priorités et appliquer les solutions adéquates pour une meilleure maîtrise du marché. À ce titre, les axes centraux, tels que la saison moisson-battage a fait l’objet de plusieurs mesures, portant sur « la mobilisation des intrants agricoles (engrais et semences), ainsi que l’évaluation des préparatifs en cours sur le terrain, avec envoi de commissions d’inspection dans toutes les wilayas productrices des céréales». Un accompagnement de l’État, renforcé par des mécanismes de suivi et de contrôle dans le but d’optimiser le déroulement et le rendement de cette campagne qui demeure stratégique pour la réalisation de la sécurité alimentaire à travers des rendements conséquents à même de répondre aux besoins nationaux, et de constituer des stocks de sécurité. De même importance, le lait subventionné a été au centre des débats, produit à grande consommation enclin à de fortes perturbations. Une situation inextricable qui continue de peser sur le quotidien du citoyen d’une façon récurrente, qui nécessite le recours de plus grands moyens de gestion, tels que la numérisation, le contrôle permanent et la mobilisation des services concernés par le contrôle. Des moyens que les deux secteurs tentent de mettre en œuvre, pour asseoir de nouvelles bases de gestion et pour atteindre des équilibres nécessaires pour la relance économique. C’est dans ce sillage que le représentant du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations a présenté un exposé exhaustif sur la nouvelle cartographie de distribution du lait en sachet subventionné, une mesure mise en place en vue de « moderniser le suivi et le contrôle par les agents des directions du commerce et par tous les services compétents au niveau de toutes les wilayas, avec pour objectif de garantir la disponibilité de ce produit dans toutes les régions du pays ».