L'ICT Africa Summit 2025 s'est ouvert, hier matin, à Alger, dans une ambiance à la fois solennelle et résolument tournée vers l'avenir. La capitale algérienne accueille, pendant trois jours, ce rendez-vous majeur des technologies de l'information et de la communication sur le continent. Ministres, experts, leaders du numérique, représentants d'institutions publiques africaines et internationales, ainsi qu'un grand nombre d'entreprises et de start-up, africaines comme étrangères, prennent part à cet événement stratégique. Trois membres du gouvernement algérien ont marqué cette cérémonie d'ouverture par des interventions fortes, traduisant l'ambition de l'Algérie de s'imposer comme un acteur de référence dans la transformation numérique du continent.

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a mis en avant la stratégie algérienne concernant le déploiement de la 5G. «Il fallait que l'Algérie se prépare comme il se doit pour que cette nouvelle technologie profite au maximum au développement du pays», a-t-il déclaré, balayant toute idée de retard dans ce domaine.

La 5G, selon le ministre, sera un levier important pour des secteurs clés tels que la santé, l'industrie et l'intelligence artificielle. Il a, par ailleurs, révélé les ambitions financières du pays «nous espérons atteindre les 32 milliards de dollars de revenus dans ce secteur d'ici 2030, contre 8 milliards actuellement.». Une montée en puissance qui devrait s'accompagner de la création de 5000 emplois directs.

Zerrouki a, également, souligné, dans son intervention, la transformation du pays dans la sphère numérique. «Nous sommes devenus un pays qui produit beaucoup de contenu pour l'Internet, alors qu'on était, il n'y a pas si longtemps, un pays strictement consommateur». «Notre pays, a-t-il ajouté, se positionne comme un partenaire naturel de l'Afrique. Ce grand événement est un signe que l'Algérie envoie à toute l'Afrique, que nous sommes prêts à accompagner le développement numérique sur notre continent» a-t-il affirmé.

Pour sa part, Yacine El-Mahdi Oualid, le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, a insisté sur le rôle central de l'humain dans cette révolution numérique. Il a notamment, pointé un frein souvent sous-estimé. «L'un des obstacles qui peut freiner est la résistance au changement qu'on peut toujours rencontrer», a-t-il déploré. Cependant, il s'est montré optimiste, en notant que cette résistance n'existe pas chez les jeunes générations «qui sont toutes connectées à l'Internet». Pour lui, la transformation numérique passe autant par les outils que par un changement de culture: «La transformation numérique doit surtout être dans les mentalités.» Le ministre de l'Économie de la connaissance, des Start-up et des Petites et Moyennes entreprises, Noureddine Ouadda, a, quant à lui, mis l'accent sur le capital humain. «La technologie et les financements ne sont que des outils». Il a défendu une approche holistique du développement numérique, reposant sur une meilleure synergie entre formation et marché de l'emploi. «C'est dans ce sillage que le département que je dirige travaille en collaboration avec celui de la formation professionnelle pour mieux adapter l'offre de formation aux besoins du marché du travail», a-t-il précisé. Ouadda a souligné l'importance d'un écosystème cohérent pour faire émerger une économie de la connaissance.

À noter que cette édition 2025 de l'ICT Africa Summit se veut, selon ses organisateurs, comme une vitrine de l'innovation africaine, avec des panels et expositions sur des thématiques de pointe, à savoir; intelligence artificielle, internet des objets, blockchain, cybersécurité, infrastructures et villes intelligentes (5G, fibre optique), FinTech, inclusion financière et entrepreneuriat digital.

Par ailleurs, le ministre Zerrouki a rappelé que «l'Algérie reste ouverte au continent africain, et elle est prête à collaborer et accueillir des projets africains». Ce rendez-vous continental consacre donc l'émergence d'une Algérie pleinement engagée dans le futur numérique de l'Afrique. Un pays désormais, acteur, moteur et hôte d'un continent en pleine transformation digitale.