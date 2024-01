L'Algérie est résolument engagée dans la voie de la décarbonation. La réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que la transition énergétique, à travers le lancement simultanée de plusieurs projets d'envergure en matière d'énergies nouvelles et renouvelables en sont autant d'indices. L'année 2024 devra marquer un tournant décisif dans la transformation énergétique. Le vaste programme de l'hydrogène qui devra consacrer la naissance d'une véritable industrie dans ce secteur, avec l'apport et la collaboration de plusieurs pays, leaders en la matière confirme cet état de fait. D'où la perspective du prestigieux projet SoutH2 Corridor, impliquant l'Algérie et plusieurs pays européens pour la production et le transport de l'hydrogène vert jusqu'en Allemagne, en passant par la Tunisie, l'Italie et l'Autriche. Ce projet méridional de l'hydrogène vert risque, à terme, de changer la donne économique de l'Algérie et aboutir à un renforcement du partenariat énergétique algéro-européen.

Mais, tout d'abord, c'est cette nouvelle analyse des deux projets d'énergie solaire photovoltaïque engagé par l'Algérie, qui vient remettre les pendules à l'heure. Il faut dire que les deux projest d'énergie photovoltaïque lancés en 2023 continuent de susciter de l'intérêt auprès des professionnels. Avec un coût global de plus de 2 milliards de dollars, dont 654,1 millions $ US, l'équivalent de 88 milliards de dinars algériens pour le projet Solar 1.000, ces deux projets pionniers de l'énergie solaire photovoltaïque devront être d'un apport considérable. La mise en branle de ces deux projets phares répond à un objectif majeur, à savoir l'épargne de quantités supplémentaires de gaz destinés à la consommation interne, en vue de renforcer les capacités des exportations en direction de l'Europe. Cela, sans compter les surplus de production d'électricité solaire qui pourraient également renforcer le potentiel d'export de l'Algérie et renflouer les caisses du Trésor.

Baisse du coût de KWh

En tout état de cause, le lancement de ces deux projets a nécessité la rédaction d'un rapport succinct et détaillé. Boukhalfa Yaici, Directeur général du cluster énergie solaire Algeria vient de publier une deuxième analyse complémentaire sur les deux projets phares des énergies renouvelables attribués en 2023, à des entreprises nationales et étrangères. Tout d'abord, le premier constat établit une percée des entreprises algériennes avec 41% de l'ensemble du projet des 2920 Mwc, à savoir 2920 Mwc et 1.000 pour Solar, contre 59% du projet total décrochés par les sociétés chinoises en compétition dans ces projets énergétiques.

Pour les entreprises affiliées au Cluster énergie Algeria, elles ont décroché 23,63% du projet global. Pour Boukhalfa Yaïci, cela «dénote la justesse au sujet de la démarche du Green Energy Cluster Algeria, quant à faciliter l'implications des entreprises nationales dans le programme des énergies renouvelables en Algérie». Sur un autre chapitre, le rapport décèle «une légère augmentation du CAPEX (DA/MWc) de l'ordre de 1,5%». Yaïci exhorése, ainsi les entreprises algériennes à «veiller à étudier de façon approfondie les différents composants du calcul du coût du kWh et de les ajuster afin d'atteindre la valeur cible», notamment le Carex, qui ne peut être «le seul levier à actionner pour gagner un lot». Par ailleurs, l'autre fait saillant qui émerge dans ce rapport est la «diminution significative du coût du kilowatt-heure de l'ordre de 17,53%, passant de 7,3822 DA (équivalent à 5,48 cents US$) pour le projet 2000 MWc à 6,0885 DA (équivalent à 4,53 cents US$ pour le projet Solar 1000)». L'auteur du document impute cette baisse à deux facteurs différents, notamment «l'expérience des soumissionnaires et probablement à la baisse du coût du panneau solaire PV, en raison de la baisse du prix du polysilicium4 et d'une surabondance des panneaux solaires chinois sur le marché mondial», explique le rapport. Sur un autre registre, Yaïci explique qu'étant donné que le marché du solaire est encore naissant en Algérie, «il n'apparaît pas encore une tendance du coût du kWh en fonction de la puissance de la centrale». le rapport fait remarquer également l'intérêt suscité par le marché algérien par les opérateurs économiques étrangers ou nationaux. Ainsi, il est noté 41 plis déposés pour cinq lots distincts dans le projet Solar 1000 d'une capacité globale de 1.000 MWc, contre 73 plis déposés pour 15 lots dans le cadre du projet des 2000 MWc. L'autre point crucial abordé par le directeur général de Cluster, c'est celui relatif au mode de contrat des projets 2.000 et 1.000 MWc. Boukhalfa Yaïci explique que «le projet a connu un changement majeur passant d'un modèle de type IPP (Independent Power Producer), lors de son lancement en février 2022 à un modèle de type EPC (Engineering Procurement Construction), lorsqu'il avait été relancé en 2023 par Sonelgaz». Pour l'auteur de l'analyse, «Solar 1000 n'a pas, semble-t-il, été impacté par le changement du mode de projet (passant du mode IPP au mode EPC). La majeure partie des participants au projet de 2000 MWc ont soumissionné pour le projet Solar 1000».Néanmoins, il convient de rappeler que plus de 45 jours se sont écoulés depuis l'attribution des marchés aux sociétés postulantes. Ces dernièrs attendent toujours de signer les contrats et de se voir installés dans leurs chantiers respectifs.

SouthH2 Corridor, une aubaine

Simultanément avec ce foisonnement de projets, d'autres tractations énergétiques sont en cours engagean,t l'avenir énergétique de la nation. Il s'agit de l'usine de production de l'hydrogène vert entre l'Algérie et l'Allemagne, à travers la signature d'un contrat entre Sonatrach et VNG, ainsi qu'une coopération technique en matière de développement des énergies renouvelables, dans le cadre du programme de coopération «TaqatHy». Un prélude au méga- projet énergétique reliant l'Afrique du Nord à l'Europe. Un projet qui devrait bouleverser radicalement l'échiquier énergétique actuel. Le SoutH2 Corridor, un projet de pipeline pour le transport d'hydrogène sur une longueur de 3 300 km reliant l'Algérie, l'Italie, l'Autriche et l'Allemagne. À terme, le projet pourrait répondre à 10% des besoins énergétiques de l'Europe. SoutH2 Corridor devrait fournir de l'hydrogène renouvelable compétitif aux clusters de demandes européens.

Le projet qui a été validé par l'Union européenne, qui lui a réservé une enveloppe conséquente, est hautement fiable et pratique, puisqu'il repose sur des infrastructures déjà existantes et disponibles. Géré par la société italienne Snam etdéveloppé en collaboration avec l'autrichien TAG et G.C., ce projet méridional de l'hydrogène vert constitue une aubaine, autant pour l'Europe en quête de diversification des approvisionnements énergétiques, que pour l'Algérie qui aspire à renforcer son statut de fournisseur énergétique fiable et sûr pour l'Europe. «L'Algérie compte bien tirer profit de ses capacités techniques et de ses avantages concurrentiels pour produire et exporter entre trente et quarante milliards de kilowatts d'hydrogène gazeux, liquéfié et dérivés, et à approvisionner le marché européen à près de 10% de ses besoins d'ici à 2040, à des prix de vente très concurrentiels», annonçait le ministère de l'Énergie et des Mines, il y a quelque temps.