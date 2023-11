Les valeurs des droits de l'homme que l'Occident a tant essayé de mystifier la majorité des peuples du monde quant à leur véracité dans la mise en place des rapports entre les humains, se sont complètement effondrées tel un château de cartes, à Ghaza.

La «démocratie» à géométrie variable et les droits de l'homme, fondés sur le deux poids, deux mesures, ont provoqué leur désuétude comme modus operandi.

L'Algérie, qui a connu les affres du colonialisme de peuplement et ses conséquences néfastes sur la condition sociale, économique, politique et morale du pays, qui souffrait le martyre durant cette période la plus noire de son histoire, sait comment se comporter face à ce genre d'«inepties» qui ont été créées dans un objectif qui servirait l'agenda et les plans d'hégémonie et de mainmise des puissances dont la domination coloniale reste toujours ancrée dans leur esprit politique et idéologique qui constitue leur matrice.

L'attitude complice de l'Occident avec l'entité sioniste montre, on ne peut mieux, la déroute des valeurs soutenues par ledit Occident dont les intérêts étroits et d'expansion qui l'animent en premier lieu. Le génocide et les crimes contre l'humanité qui se déroulent à ciel ouvert contre le peuple palestinien à Ghaza, par l'entité sioniste, n'interpellent pas les Occidentaux dont les médias ont livré une guerre de mensonges pour faire du bourreau la victime et où le peuple palestinien est transformé en un criminel, pour ne pas dire «terroriste».

C'est l'approche occidentale des droits de l'homme qui est développée afin de permettre au reste de l'humanité de l'adopter comme règle, voire même comme credo.

L'Algérie vient de réaffirmer son approche, loin de toute pression ou influence émanant de l'Occident, sur les valeurs des droits de l'homme à défendre, loin de toutes formes d'instrumentalisation ou d'utilisation machiavélique.

Lors de l'ouverture de la 71e session ordinaire de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (Cafdhp), l'Algérie a bel et bien (re)situé l'enjeu «universel» qui a trait aux droits de l'homme comme valeur humaine applicable

partout et sans exclusion.

À ce propos, l'Algérie a exprimé, à travers la voix de son Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, le fait qu' «elle était profondément attachée à la défense des causes et des intérêts du continent africain, à l'instauration des principes du vivre- ensemble en paix et à la défense des droits des peuples, à leur tête le droit à l'autodétermination. L'Algérie, qui suit les graves développements de la situation en Palestine occupée, insiste sur le droit du peuple palestinien à exercer ses droits fondamentaux inaliénables, notamment à la vie, à la santé, à la sécurité, à la paix, mais aussi celui des enfants palestiniens de vivre pleinement leur enfance, conformément aux conventions et traités internationaux», a-t-on rappelé.

L'Algérie a toujours développé une approche complète et cohérente des droits de l'homme. Cette dernière dérange énormément aujourd'hui, puisqu'elle suscite l'ire des puissances, qui passent pour être des maîtres et des champions dans le domaine de la défense des droits de l'homme et qui se proposent comme étant l'autorité morale de l'humanité.

Ce que traverse actuellement Ghaza comme drame humanitaire à cause de la barbarie commise par l'entité sioniste contre le peuple palestinien vient de désavouer et de discréditer les Occidentaux, qui ont, tout le temps, essayé de se montrer comme étant la conscience de l'humanité et sa locomotive civilisationnelle.

L'Algérie a su déjouer les plans ourdis par des officines et des ONG obéissant à cette démarche sournoise de l'Occident, au nom des droits de l'homme et des libertés individuelles.

Les Occidentaux ont fait de la valeur des droits de l'homme un moyen d'imposer leur diktat sur les nations et les pays souverains, en recourant au chantage et à des pressions sous toutes ses formes surtout celle financière via l'endettement.

L'Algérie a agi avec perspicacité et ingéniosité face à ce genre de manipulations et d'instrumentalisation des notions qui sont, dans la forme, généreuses et porteuses de valeurs humaines, mais dans le fond, sont destructrices et provocatrices de chaos «constructif» comme cela est propagé par les comploteurs, payés pour provoquer le chaos en utilisant des mercenaires, afin de réussir leur plan.