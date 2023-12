L'exportation, jadis chapitre négligé, figure, désormais, au centre des préoccupations des plus hautes autorités de l'État. Les exportations algériennes hors hydrocarbures ont franchi un pas quantitatif et qualitatif inédit durant les trois dernières années, passant de 1,7 milliard de dollars en 2019 à près de 7 milliards de dollars en 2022. C'est ce que rappelle Mme Souhila Abellache, cheffe de cabinet au ministère du Commerce, lors de son passage dans l'émission L'Invité de la rédaction de la chaîne 3 de la Radio algérienne, en évoquant les scores négatifs qu'avait longtemps accusé l'export, avec plus de 15 milliards de dollars, avec en face des importations qui avaient franchi le seuil des 60 milliards. «Que de bonnes nouvelles nous parviennent du front de l'export», annonce-t-elle sur les ondes, en renvoyant à l'offensive algérienne en Afrique. Sur ce continent, où, le taux du commerce intra-africain ne dépasse pas 15%, soit près de 3% du commerce mondial, l'Algérie entend jouer pleinement un rôle de catalyseur des échanges interafricains. Signifie-t-elle en estimant: «Les opportunités pour placer nos produits sont bien réelles et à portée de main.» Elle signale alors la signature d'un contrat entre un groupe national étatique et un client du Sénégal et qui est preneur de produits algériens. De même qu'elle rappellera l'ouverture récente de showrooms portant enseignes algériennes à Nouakchott et à Dakar, alors que d'autres «ouvriront bientôt au Mali et au Niger». Elle indiquera surtout que l'agenda portant réalisation de la Zlecaf et dans lequel s'inscrit l'Algérie, permettra de fructifier et de stimuler le commerce, afin d'atteindre un taux d'échanges de 51%. Cette implantation du label algérien sur le continent s'appuie sur l'accompagnement des banques, conformément à l'instruction du président de la République, édictée lors de la foire de la production nationale de 2022, notera la même responsable. Souligne-t-elle. «Des infrastructures ont déjà été réalisées en amont telles que la transsaharienne, Tindouf-Zouerate, la ligne maritime Nouakchott-Dakar, de même que des lignes aériennes, autant d'éléments qui rendent compte de la volonté de l'Algérie, sous la présidence Tebboune, de traduire sur le terrain la feuille de route propre à l'exportation vers l'Afrique», poursuivra Mme Souhila Abellache, tout en dévoilant que ce déploiement sur l'Afrique inclut des bateaux lesquels seront incessamment opérationnels. Un certain nombre de cette flottille le sera vers la fin de l'année. Note-t-elle en énonçant: «Plus d'une douzaine de bateaux seront opérationnels et déployés sur les lignes de l'export, et dans leur sillage l'Algérie jouera un rôle de catalyseur des échanges inter-africains.»

«En matière de réglementation, nous avons eu à restructurer le Groupe Safex et pour la première fois nous avons créé trois filiales, dont Tasdir qui nous permet de prendre en charge le plan des showrooms à l'international. Plus qu'une simple stratégie nous déployons, aujourd'hui, une politique intégrée du commerce extérieur et de l'export, et les résultats sont là, bien visibles.» Explique-t-elle en mentionnant qu'à la lecture des statistiques présentées par le ministre du Commerce, Tayeb Zitouni, «sept secteurs producteurs émergent du lot. Ces derniers couvrent les besoins du marché local tout en faisant du chiffre à l'export; c'est inédit d'autant que nous étions un pays qui importait quasiment de tout», commentera Mme Souhila Abellache.