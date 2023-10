Sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, l’Algérie a décidé l'envoi d'urgence d'importantes aides humanitaires à la bande de Ghaza via le terminal de Rafah, à travers un pont aérien composé de plusieurs avions relevant des Forces aériennes de l'Armée nationale populaire (ANP), indique, aujourd'hui, un communiqué de la Présidence de la République."Sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, l’Algérie a décidé d’envoyer en urgence d'importantes aides humanitaires vers l’Aéroport El-Arich en République arabe d’Egypte, pays frère, pour les introduire dans la bande de Ghaza via le terminal de Rafah", lit-on dans le communiqué."Ces aides sont constituées de produits alimentaires et médicaux, de vêtements et de tentes qui seront acheminés via un pont aérien composé de plusieurs avions relevant des Forces aériennes de l’ANP", précise la même source."Ces aides urgentes expriment l’engagement de solidarité inconditionnelle et illimitée de l'Algérie, dirigeants et peuple, envers le peuple palestinien frère, victime de l’agression continue notamment dans la bande de Ghaza, perpétrée par les forces de l’occupation sur fond d’un blocus total et inique", conclut le communiqué.