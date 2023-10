Alors que Le Caire accueille, aujourd'hui, des pays et des organisations internationales pour discuter des récents évènements à Ghaza,, l'Algérie a décidé de ne pas prendre part à cet évènement.

Une source très crédible a annoncé, hier, à L'Expression que «l'Algérie à travers son président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu une invitation de Son Excellence le président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah al-Sissi, à participer au «Sommet pour la paix», prévu, aujourd'hui, au Caire, avec la participation de certains pays arabes et occidentaux et ayant pour objet la situation en Palestine et précisément dans la bande de Ghaza.

«Le président Abdelmadjid Tebboune qui a remercié le président égyptien pour cette invitation, lui a communiqué sa décision de ne pas y participer, compte tenu de la situation humanitaire particulièrement critique dans la bande de Ghaza, déjà soumise à un blocus israélien et des attaques et agressions criminelles subies par nos frères et soeurs palestiniens dans une totale impunité», a indiqué la même source relevant que le président de la République a également souligné «le rejet par l'Algérie de la politique du double standard, appliquée par la communauté internationale en ce qui concerne la cause palestinienne, en réaffirmant l'entière solidarité du gouvernement et du peuple algériens avec le peuple palestinien frère».

On croit savoir que la Tunisie aurait également décliné l'invitation à cette rencontre organisée à la hâte et dont le programme n'a pas encore été divulgué.

La seule indignation a été que les participants devraient discuter de la désescalade à Ghaza et les territoires palestiniens occupés et trouver une solution juste et globale à la cause palestinienne. S'agit-il d'une nouvelle tentative pour disculper l'entité sioniste et lui éviter des sanctions pour ses crimes de guerre?