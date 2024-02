La sécurité alimentaire et le réchauffement climatique sont deux éléments qui constituent la préoccupation majeure de la communauté internationale à l'aune des guerres qui se manifestent ici et là entre les nations et leurs retombées désastreuses.

L'Algérie a su comment agir et se comporter face à ce défi en rapport avec la sécurité alimentaire qui est apparue avec la propagation de l'épidémie de la Covid-18 dans le monde et la guerre de l'Ukraine qui en a exacerbé la problématique de la sécurité alimentaire.

À ce propos, l'Algérie a défendu à travers son ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa, sa démarche quant à la gestion de ladite problématique qui entame la souveraineté des nations.

Dans ce sens, Youcef Cherfa a expliqué lgrs de sa participation en sa qualité de représentant de l'Algérie devant les membres du Conseil de sécurité de l'ONU que «la réalisation de la sécurité alimentaire dans le monde était liée au respect du droit international loin du double standard, réitérant la position de l'Algérie qui appelle la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité, à assumer ses responsabilités pour mettre fin immédiatement aux souffrances du peuple palestinien», a-t-il affirmé. Il a aussi rappelé dans un autre registre que «l'Algérie croit fermement que les solutions les plus efficaces pour lutter contre le changement climatique, l'insécurité alimentaire et l'instabilité dans différentes régions du monde sont liées à notre respect responsable du droit international et à notre engagement envers ses principes sans discrimination ni le deux poids, deux mesures», a-t-il mentionné.

La démarche de certaines puissances au niveau mondial qui recourent à la logique de double standard a été bel et bien démasquée par l'Algérie en rappelant la décision inhumaine, voire criminelle même de retirer l'Office de l'Unrwa des territoires palestiniens en provocant ainsi une situation catastrophique en matière d'alimentation des populations palestiniennes à Ghaza.

L'Algérie a dénoncé cette mesure relevant du double standard de certains membres du Conseil de sécurité qui ont pris une position avec l'entité sioniste montrant ainsi leur parti pris. Dans cette lancée, le ministre de l'Agriculture, Youcef Cherfa, a souligné que «l'Algérie croit fermement que les solutions les plus efficaces pour lutter contre le changement climatique, l'insécurité alimentaire et l'instabilité dans différentes régions du monde sont liées à notre respect responsable du droit international et à notre engagement envers ses principes sans discrimination ni le deux poids, deux mesures», a-t-il lancé.

L'Algérie a affiché sa position d'une manière claire et sans ambages en déclarant que «la situation désastreuse que vivent les habitants de la bande de Ghaza, exposés depuis plus de cinq mois à un bombardement intensif et à la destruction systémique de toutes les infrastructures vitales par l'autorité occupante, (...) a entraîné une crise alimentaire étouffante et une détérioration de la situation environnementale dans la région, constituant l'un des exemples les plus frappants du non-respect par l'autorité d'occupation des normes éthiques les plus élémentaires, des cadres internationaux humanitaires, environnementaux et des règles internationales contraignantes», affirme-t-on.

La sécurité alimentaire est devenue une priorité stratégique pour le monde entier, c'est dire que l'enjeu dépasse les frontières d'un pays. Dans ce sens, l'Algérie a rappelé qu' «en dépit de l'ampleur de cette scène horrible, la communauté internationale reste indifférente face à ces violations flagrantes, du droit international et au lieu d'oeuvrer à faire cesser l'agression sioniste et les graves répercussions sur l'homme et l'environement, les principales agences humanitaires de l'ONU font l'objet d'une campagne de dénigrement systémique visant à frapper leur crédibilité et à tarir les sources de financement destiné à répondre aux besoins élémentaires de la population», note-t-on.

L'Algérie ne dissocie pas la lutte pour la dignité des nations u combat fondé sur le principe de recouvrement de l'indépendance et de la souveraineté nationales.

La sécurité alimentaire fait partie de la sécurité nationale de l'Algérie. Ce lien organique montre on ne peut mieux que l'Algérie défend un paradigme dans son sens entier où la souveraineté englobe l'ensemble des paramètres qui font qu'un pays est libre et indépendant sur tous les plans.