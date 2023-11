L'Algérie est en train de connaître une «révolution» dans le domaine agricole. C'est ce que relève l'organisme médiatique d'envergure mondiale, «International Supermarket News», spécialiste du suivi des pays dans le domaine agricole et l'industrie agroalimentaire.

Le dernier rapport de cette organisme d'envergure internationale a qualifié l'Algérie de «puissance agricole émergente, prête à dominer le marché des exportations alimentaires».

Dans ce sens, International Supermarket News, a souligné dans ce dernier rapport qui a traité de l'Algérie et de son potentiel agricole que «la nation a connu un changement transformateur au cours des dernières années. Le pays, autrefois essentiellement tributaire des importations alimentaires, fait désormais des progrès significatifs pour devenir un acteur majeur sur le marché mondial des exportations alimentaires. Cette transformation est motivée par une combinaison de facteurs, notamment la politique gouvernementale, les investissements, l'innovation et les pratiques agricoles durables», mentionne l'exposé.

Cette lecture qui n'obéit à aucune forme de lobbying renseigne sur l'évolution que connaît l'Algérie dans le secteur agricole, après avoir entamé des réformes courageuses dans le secteur en se libérant de toutes formes de gestion bureaucratique et la dotant d'un législation en mesure de renforcer ce domaine et lui permettre d'intégrer les marchés régionaux et internationaux.

La politique gouvernementale a porté, cette fois-ci, ses fruits. Cela émane des experts de International Supermarket News qui a mentionné cette observation dans leur rapport avant qu'il ne soit publié.

Toujours dans le même sillage, les réformes et les initiatives politiques prises par le gouvernement algérien ont pu renverser la donne et enclencher une nouvelle dynamique agricole faisant en sorte de réduire d'une manière significative les produits alimentaires. À ce propos, le rapport précise, en la matière, que «le gouvernement a investi massivement dans la modernisation de son secteur agricole. Les réformes, telles que le Programme national de renouveau agricole et rural, ont encouragé les pratiques agricoles durables et soutenu les petits agriculteurs. Ces efforts ont abouti à une augmentation des rendements et à une plus grande variété de produits agricoles», signale-t-on.

Selon International Supermarket News, l'investissement et l'innovation sont les causes directes de cette dynamique qui vient de s'opérer dans le pays et ses répercussion sur l'Afrique du Nord et au niveau régional. Dans ce registre, le rapport a indiqué que «les investissements étrangers et nationaux dans le secteur agricole ont joué un rôle central dans la croissance de ces pays d'Afrique du Nord en tant qu'exportateurs de produits alimentaires. Ces investissements ont conduit à l'adoption de technologies modernes, à l'amélioration des infrastructures et au développement de produits à valeur ajoutée, destinés à l'exportation», et d'ajouter: «Le pays a attiré des investisseurs dans divers sous-secteurs agricoles, notamment la production de céréales, de fruits et légumes. Ces investissements ont abouti à des rendements plus élevés et au développement de l'industrie de transformation pour une valeur ajoutée», rappelle-t-on.

Quant au climat et aux pratiques durables, les experts de l'organisme en question ont exprimé leur satisfaction aux nouvelles méthodes que l'Algérie a adoptées pour parer aux difficultés liées au problème climatique et à ses aléas.

À ce sujet, le rapport a signalé que «l'Algérie s'est adaptée aux défis imposés par le changement climatique, en adoptant des pratiques agricoles durables. Ces procédés renforcent non seulement la résilience, mais soutiennent également l'augmentation de la production alimentaire. L'irrigation goutte à goutte et les techniques agricoles économes en eau ont contribué à atténuer les problèmes de pénurie de ce liquide vital, permettant ainsi d'augmenter la production agricole», explique-t-on.

Des organismes internationaux de la taille d'International Supermarket News, sont très vigilants quant à la publication des rapports comme celui publié sur l'Algérie et son développement, dans le domaine agricole.

Cette notation est faite par des experts de renom, qui sont réputés pour être très sévères dans leurs travaux d'évaluation dans le domaine agricole et connexe.