Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, a reçu jeudi, un appel téléphonique de la représentante spéciale de l’Union européenne (UE) pour le Sahel, Emanuela Claudia Del Re, a indiqué un communiqué du ministère. «Les deux parties ont échangé les vues sur les derniers développements dans la région du Sahel et les efforts de l’Algérie visant à promouvoir les solutions pacifiques pour le règlement des conflits et crises, dans l’objectif de consolider la paix et la stabilité dans l’espace sahélo-saharien», lit-on dans le texte. Cette communication intervient dans un contexte de condamnation de l’ONU, l’UA et les USA du retrait de Bamako de l’accord d’Alger pour la paix et la réconciliation au Mali.