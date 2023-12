Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, et le conseiller d'Etat et ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, se sont félicités du niveau « privilégié » des relations de coopération entre les deux pays, exprimant leur détermination à aller de l'avant pour intensifier la coordination et la concertation sur les questions d'intérêt commun, indique mercredi un communiqué du ministère. A l'occasion de la célébration du 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Algérie et la Chine, le 20 décembre 2023, les deux ministres ont échangé des messages de vœux dans lesquels ils ont « salué le niveau privilégié des relations de coopération, de solidarité et de partenariat entre les deux pays amis dans divers domaines, notamment à la lumière de la visite d'Etat effectuée, en juillet 2023, par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune en République populaire de Chine », précise le communiqué. Cette visite « a permis d'ouvrir des perspectives prometteuses de coopération en vue de renforcer le partenariat stratégique global entre l'Algérie et la Chine », ajoute la même source. En cette occasion importante dans l'histoire des deux pays, les deux ministres ont exprimé leur « détermination à aller de l'avant pour intensifier la coordination et la concertation entre les deux parties sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, d'autant que l'Algérie s'apprête, début 2024, à occuper un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies », conclut le communiqué.