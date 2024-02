Depuis quelque temps déjà, la mercuriale de la géopolitique s’emballe dans la région sahélo-saharienne et dans toute sa périphérie immédiate. Soucieuse face à l’instabilité galopante et les menaces réelles grandissantes dans toute la région, l’Algérie use de son droit légitime à défendre son territoire et à le préserver de toutes hostilités, quelles qu’elles soient. La menace est d’autant plus réelle, que la présence de parties tierces avec l’appui des services d’intelligence occidentaux, auxquels s’invitent les deux pays arabes inféodés au sionisme international, compliquent davantage la tâche et la situation générale. Un vrai bourbier ardent aux portes de l’Algérie.

Cette situation, qui n’a rien d’innocent ou de fortuit, pousse à la vigilance et à la veille permanente du côté algérien. La multiplication des crises politiques et diplomatiques, qui s’ajoutent aussi aux menaces terroristes ambiantes dans la région, conforte les positions légitimes de l’Algérie qui est, en définitive, la première visée par cette exaspération militaro-politique généralisée. Ce droit fondé à la préservation de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale, passe aussi par des mesures préventives et d’anticipation, impliquant actions politiques, démarches diplomatiques, mais aussi des initiatives et des processus d’entente, de médiation et de conciliation entre les belligérants en lice.

L’écoute et le dialogue permanent avec les voisins tels la Tunisie, la Libye, le Niger et le Mali, il y a quelque temps, approches favorisées par le président Tebboune, ont cet avantage d’anticiper les crises furtives et d’aplanir les divergences. La sortie impromptue des autorités maliennes, jusque-là correcte, n’a pas surpris outre-mesure, étant donné les échos parvenus, préalablement, des fauteurs de troubles connus et identifiés, à l’origine de cette nouvelle crise. Les Maliens doivent comprendre que l’Algérie n’a pas intérêt à voir s’écrouler le Mali ou sombrer dans une violence discontinue. Seule une stabilité politique renforcée par une reprise économique et sociale sont à même de rasséréner Alger. Voire se réunir et s’unir à nouveauavec les Maliens, pour faire renaître le Mali, reste le seul et unique intérêt de l’Algérie.

La stabilité de l’Algérie passe par la stabilité de toute la région, dont le Mali, le Niger et la Libye,a priori. « La Mecque des révolutionnaires » ne peut pas aller à contre-sens de ses engagements historiques et la philosophie même de son existence. L’Algérie ne peut pas trahir son histoire et son héritage ancestral, fait d’actes de bravoure, de générosité, de solidarité et d’entraide avec les peuples et aux côtés des mouvements de Libération nationale en Afrique et, partout dans le monde. C’est l’histoire immuable des Algériens et nul ne peut la refaire. L’appel du résident Tebboune au peuple libyen de prendre ses destinées en main, découle de cette philosophie et de cette conviction bien ancrée dans l’histoire du pays.

Conforté par ses nouvelles missions, en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité, Alger entend assumer pleinement ses prérogatives et peser de tout son poids sur l’échiquier mondial, en faveur de solutions justes, que ce soit au Proche-Orient, aux côtés de la Palestine martyrisée, en Eurasie en plein cœur du conflit russo-ukrainien, deux pays amis de l’Algérie, ou encore en Afrique où le plaidoyer est assez clair et limpide, comme l’eau de roche.

L’Algérie s’est toujours conformée à ses principes et engagements historiques envers les nombreux pays africains amis. Les exemples ne manquent pas et le processus d’entraide et de solidarité n’a jamais été interrompu, même au plus fort de la crise sécuritaire et politique dans le pays. Tout comme Alger, qui favorise cette approche de la concertation et du bon voisinage, les pays africains, notamment les membres de l’Union africaine, doivent faire montre d’une plus grande disponibilité et écoute, aux fins de contribuer à l’apaisement général, car il y va de la stabilité de l’Afrique entière.