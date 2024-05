L'age du fer de l'Algérie. Le secteur industriel de l'Algérie entre dans une nouvelle ère avec le lancement de l'exploitation du minerai de Ghara Djbilet. Ce qui ouvre la voie à une série de projets ambitieux. Sous l'égide du ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, dirigé par Ali Aoun, une initiative majeure a été dévoilée, jeudi dernier, lors d'une sénace plénière au Conseil de la nation. Le ministre Aoun a annoncé la mise en cours d'une étude pour un projet de fabrication locale d'aluminium, en partenariat avec le holding «Imetal» et un producteur africain de bauxite, matière première indispensable à la production. Cette collaboration stratégique vise à combler les besoins nationaux en aluminium tout en réduisant la dépendance vis-à-vis des importations. Cependant, le ministre a souligné les préoccupations environnementales liées à la production d'aluminium à partir de la bauxite, insistant sur la nécessité de précautions adéquates. En parallèle, le ministre Aoun a mis en lumière les avancées significatives de l'industrie sidérurgique algérienne, marquées par une augmentation notable des exportations atteignant près d'un milliard de dollars. Cette croissance témoigne d'une transformation qualitative majeure, soutenue par une stratégie gouvernementale visant à exploiter pleinement les ressources nationales et à réduire la dépendance aux importations. Le projet Ghara Djebilet, en particulier, est salué comme un pivot essentiel pour l'autosuffisance, éliminant la nécessité d'importer du minerai de fer à l'avenir. Cette nouvelle orientation confirme la volonté de l'Algérie de se positionner en tant que moteur économique régional, mettant à profit ses ressources naturelles et son expertise industrielle pour une croissance durable et une prospérité partagée. Dans ce cadre, le gouvernement intensifie son soutien à l'industrie automobile émergente, en favorisant la production locale de tôles. Aoun qui s'est félicité du fait que l'Algérie est passée ces trois dernières années d'un pays importateur à un pays exportateur dans le domaine de l'industrie sidérurgique, reconnaît que «des besoins persistent encore». Il évoque, notamment, les plaques métalliques utilisées dans l'industrie automobile. «Le complexe d'Oran entamera la production de cette matière avant la fin de l'année en cours», a-t-il attesté. En outre, Aoun insiste sur le fait que la stratégie des pouvoirs public est à long treme. Ainsi, il est question de renforcer le complexe «Sider El Hadjar», figure emblématique de l'industrie sidérurgique, afin qu'il retrouve sa place prépondérante dans le paysage industriel national. Le ministre a insisté sur la nécessité de moderniser et de diversifier les activités du complexe. «L'augmentation des capacités de production et la création de produits à haute valeur ajoutée constituent les piliers du plan de développement», a-t-il attesté. De même, le récent lancement du projet minier de zinc et de plomb à Tala-Hamza de Oued Amizour (Béjaïa) ouvre de nouvelles perspectives, avec des réserves estimées à 34 millions de tonnes pour les 20 prochaines années, contribuant ainsi à l'essor de cette industrie cruciale. L'Algérie qui, sous la coupe du président Tebboune, a entamé une grande révolution industrielle compte sortir de la dépedance de l'étranger en ce qui concerne les matières premières qui font tourner cette machine industrielle. Elle fait «chauffer le fer». Au grand bonheur du «made in bladi», qui prend plus que jamais son sens...