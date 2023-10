La cause palestinienne «traverse des conditions difficiles et est menacée de liquidation, avait prévenu le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, lors du 32e Sommet de la Ligue arabe qui s'est tenu, en mai 2023, en Arabie saoudite. «Le peuple palestinien fait face à un occupant raciste et extrémiste qui ne cesse de s'obstiner dans ses violations flagrantes et systémiques et sa politique de colonisation en toute impunité, faisant fi de toutes les décisions internationales», a souligné le chef de la diplomatie algérienne. Visionnaire. C'est exactement ce que subit le peuple palestinien actuellement,il est en train de se faire massacrer sous les yeux complices de pays occidentaux discrédités. Une barbarie que l'Algérie ressent dans sa chair. D'est en ouest, du sud au nord, les villes du pays résonneront pour dénoncer cet innommable massacre que vit le peuple palestinien. De quoi réveiller le passé tragique vécu par le peuple algérien, son parcours, ses luttes, ses manifestations réprimées dans le sang par les forces armées de l'ex-puissance coloniale: la France. Le parallèle est inévitable d'autant plus que la révolution algérienne est une référence pour la résistance palestinienne qui plus que jamais aspire à un État souverain sur ses terres spoliées par une entité sioniste qui a montré un visage barbare digne de celui affiché par l'idéologie nazie durant la sSeconde Guerre mondiale. Des quatre coins de la planète s'élèvent des voix pour dénoncer cette sauvagerie qui a ôté tout brin d'humanité à une entité sioniste qui n'a d'autre objectif que de faire couler le sang des Palestiniens. Un comportement de bête sauvage assoiffée. De Berlin, Londres, Paris, Tunis, Amman, Beyrouth, Rabat, Washington, des cris retentissent pour dire stop à ce génocide, à cette barbarie. Les villes algériennes, Alger, Oran, Constantine, Annaba...leur répondront en écho, aujourd'hui, au son d'une colère particulière, celle d'hommes et de femmes héritiers d'un passé révolutionnaire qui les a conduits à l'indépendance au prix d'une résistance exceptionnelle qui a été jalonnée par des déportations, des enfumades, des bombardements au napalm, des tortures sauvages, des assassinats et des crimes abominables commis par l'armée d'un pays qui se gaussait d'être la patrie des droits de l'homme. Ce qui a façonné l'Algérie. Une Algérie qui soutient toute cause en lutte qui conduit à sa liberté, à celle de son peuple. En ce sens, la place qu'occupe la cause palestinienne est particulière. L'Algérie la porte à bout de bras. C'est L'Algérie qui a mis la cause palestinienne au coeur du 31e Sommet arabe qui s'est tenu, les 1er et 2 novembre, à Alger. C'est lors de cet évènement que sera réaffirmé la centralité de la cause palestinienne et la préservation de l'unification des rangs palestiniens, pour oeuvrer à conférer davantage de visibilité à la cause palestinienne. Un «butin» qui doit servir de socle à la concrétisation de la revendication d'obtenir la qualité de membre à part entière des Nations unies, pour l'État de Palestine. Il faut rappeler aussi que c'est l'Algérie qui fût l'initiatrice de la Conférence d'unification des rangs palestiniens, tenue du 11 au 13 octobre à Alger, couronnée par la signature de la «Déclaration d'Alger»,qui a été à l'origine de cette union sacrée retrouvée. Il faut rappeler aussi que c'est le 15 novembre 1988, au Palais des Nations, au Club des Pins (Alger), lors de la tenue du Conseil national de l'Organisation de Libération de la Palestine (OLP), que l'emblématique, défunt, président Yasser Arafat, avait proclamé la création d'un État palestinien indépendant avec El-Qods Al-Charif comme capitale. Un objectif qui sera rappelé à nouveau aujourd'hui...