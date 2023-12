L'attachement de l'Algérie à sa profondeur africaine n'est pas à vocation mercantile. Si les autorités ne lésinent pas sur l'effort pour contribuer à l'essor du continent en parrainant et en finançant divers projets, l'objectif principal est de tirer les économies du continent vers le haut. C'est ce qui est attendu à travers le financement conséquent par l'Algérie de la transsaharienne et son appui pour d'autres projets utiles pour l'Afrique. Mais en plus de l'effort accompli depuis des années pour des réalisations africaines, l'Algérie oeuvre inlassablement à asseoir la paix et la sécurité dans le continent. Au sein de l'Union africaine, comme dans les organes onusiens, l'Algérie a toujours défendu le principe d'une Afrique stable et en sécurité. C'est d'ailleurs ce que vient de rappeler le 10e Séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique dont les travaux se déroulent depuis hier à Oran. Cette rencontre intervient alors que l'Algérie s'apprête à présider dans quelques semaines le Conseil de sécurité de l'ONU, à travers l'entame de son mandat de membre non permanent.

En abritant pour la énième fois cet évènement dans un contexte de tensions généralisées dans le continent et ailleurs, l'Algérie confirme son attachement à la paix et à la sécurité. Aussi bien dans son voisinage immédiat que dans les contrées les plus lointaines. Contre vents et marées, l'Algérie demeure une voix de la paix et de la stabilité. Même quand les enjeux de pouvoir se greffent dans les conflits, c'est la paix qui est toujours recherchée. Même quand des parties agissent dans l'ombre, l'Algérie ne se départit pas de ses principes. Pour rester dans ce qui concerne l'Afrique, l'Histoire retiendra ce qu'a entrepris l'Algérie pour permettre au Mali de retrouver sa stabilité. N'abandonnant pas la partie en dépit des contrariétés, des adversités et les coups bas, l'Algérie a appelé récemment toutes les parties maliennes à renouveler leur engagement en faveur de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Celui-ci reste le «cadre idoine» pour la résolution de la crise dans ce pays et la préservation de sa souveraineté, a affirmé la semaine dernière, le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

Il a été relevé dans le même communiqué que l'histoire du Mali est jalonnée d'enseignements qui confirment sans ambages que les défis qui menacent sa stabilité, son unité et son intégrité ne sauraient être relevés que par le dialogue, l'entente et la réconciliation. Et ce sont les trois vertus qui font l'essence de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Au mois dernier et au moment où les bruits de bottes se faisaient entendre au Niger, l'Algérie a plaidé la solution politique au détriment de celle armée.

Elle a lancé une initiative politique pour le règlement de la crise au Niger dans le cadre d'une vision garantissant le respect du principe de rejet des changements anticonstitutionnels et l'adhésion de toutes les parties à l'option pacifique, loin de toute intervention militaire. L'offre de paix de l'Algérie s'articulait autour de six axes, dont l'impérative association de toutes les parties au Niger, sans exclusion aucune, aux arrangements politiques de sortie de crise, qui doivent être conduits dans un délai ne dépassant pas les six mois, sous le contrôle d'une autorité civile, conduite par une personnalité consensuelle, acceptée par tous les courants de la classe politique au Niger, afin d'aboutir au rétablissement de l'ordre constitutionnel dans ce pays. C'est dire que quel que soit le pays qui se trouve en crise, l'Algérie fait de la solution politique son principe. Hier à Oran, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a mis le doigt sur la plaie. Il a affirmé que les défis sécuritaires ont pris récemment des proportions très graves et inquiétantes à la suite de l'intensification des immixtions étrangères et des conflits de leurs intérêts, qui ont entraîné une détérioration inédite en matière de paix et sécurité. Il a prévenu dans ce sens en soulignant cette vérité, selon laquelle notre continent africain traverse une phase délicate, pleine de contradictions et mêlée d'espoirs. C'est dire toute la préoccupation de l'Algérie pour l'Afrique en proie à des crises profondes et qui fait face à de grandes convoitises. Mais aussi à de nombreuses tentatives de déstabilisation de certains pays aux agissements occultes.