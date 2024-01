L’Afrique est au centre des préoccupations de l’Algérie. Elle a fait de son émancipation politique et économique, un de ses combats majeurs. « L’Algérie œuvre à libérer l’Afrique en lui donnant les moyens de se développer pour sortir de son isolement », avait déclaré, il y a près d’un an, le 15 janvier 2022 l’ex- Premier ministre Aïmene Benabderrahmane, à l’issue des travaux du Sommet États-Unis/Afrique, auquel il avait participé en sa qualité de représentant du président de la République. Le chef de l’État mettra l’accent sur «la nécessité de se concentrer sur les efforts de développement du continent africain, et ce contrairement aux pays occidentaux qui s’intéressent à l’Afrique sur le plan purement géopolitique», lors de son entrevue périodique avec des représentants de médias nationaux, diffusée le soir du 6 mai 2023, sur les chaînes de télévision et stations de radio nationales. Des déclarations qui seront suivies d’actes concrets. Le dernier en date fait état d’un don de 16000 tonnes d’engrais au Kenya, décidé par le président de la République, indispensable pour que la saison agricole de ce pays soit une réussite. L’opération a été pilotée par l’ambassadeur d’Algérie au Kenya, Mahi Boumediene, qui a remis jeudi dernier au nom du gouvernement algérien, ce don de fertilisants que le chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, a décidé d’octroyer au Kenya, dans le cadre de la solidarité traditionnelle entre les deux pays. Il faut rappeler que ce n’est pas la première fois que l’Algérie agit ainsi pour venir en aide à d’autres pays d’Afrique. Le 24 janvier 2022, une aide humanitaire constituée de 108 tonnes de nourriture et 400 000 doses de vaccin anti-Covid-19, sera acheminée vers le Mali, dans le cadre de la solidarité de l’Algérie avec les pays voisins. Elle sera précédée par l’envoi, vers Bamako (capitale du Mali) de 90 tonnes de denrées alimentaires et de produits de protection contre le coronavirus en juin 2020. Le Niger recevra en mai 2020 150,50 tonnes de denrées alimentaires. Une aide qui est intervenue en plein mois sacré de Ramadhan marqué par une phase cruciale de la pandémie de Covid-19. Le 4 avril 2021, ce sont 60 tonnes de différents produits alimentaires de base, qui prendront la direction de ce pays à bord de deux avions militaires qui décolleront de la base de Boufarik. Et la liste est longue... La relation de l’Algérie avec les pays africains ne se limite pas aux dons ou aux aides, la création de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), entrée en vigueur au début de l’année 2020 représente, pour elle, un potentiel exceptionnel à l’effet de développer et intensifier son commerce avec l’Afrique. Il faut savoir que le continent représente un marché de plus d’un milliard de consommateurs et pèse pas moins de 3000 milliards de dollars. L’ouverture de nouvelles dessertes sera à ce sujet d’un apport considérable. Le premier vol direct Alger-Douala (Cameroun) en vue de développer la coopération bilatérale et d’ouvrir l’Algérie davantage sur le continent africain a été inauguré le 11 octobre 2023. Celui reliant Alger à la ville de Johannesburg en Afrique du Sud, géant économique continental, à raison de deux vols par semaine (dimanche et jeudi) est opérationnel depuis le 21 septembre 2023. Il faut souligner aussi que l’Algérie est le premier pourvoyeur de bourses d’études au Mali avec un quota annuel de près de 400 bourses dans divers domaines qui a en outre bénéficié en 2010 de l’effacement de sa dette d’un montant de 1,495 million de dollars envers l’Algérie. À ce propos, elle a été parmi les premiers pays à effacer les dettes de 14 pays africains, soit une somme de 1,4 milliard de dollars, leur donnant ainsi l’opportunité de s’affranchir de l’endettement qui entravait leur processus de développement. L’Algérie décidera aussi d’injecter un montant d’un milliard de dollars américains dans le budget de l’Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement pour le financement de plusieurs projets dans le continent, particulièrement dans l’éducation, la santé et l’eau. Des gestes dont elle n’attend rien en retour, contrairement à certains pays, le Maroc, notamment allié de l’entité sioniste, un tandem diabolique, qui s’est fixé pour objectif de déstabiliser le continent et d’autres régions du monde. Contre vents et marées, la solidarité avec l’Afrique restera un principe fondamental pour l’Algérie.