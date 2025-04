Mohamed Arkab a affirmé, hier à Alger, l'engagement ferme de l'Algérie à soutenir les pays africains dans le domaine des hydrocarbures et de l'industrie pétrolière et gazière, en partageant son expérience de plus de 60 ans, à travers notamment ses instituts pionniers dans le domaine, à l'instar de l'Institut algérien du pétrole (IAP). Le ministre d'État a souligné que l'échange d'expertises et d'expériences entre les membres de l'organisation constitue le moyen le plus efficace de réaliser « une renaissance industrielle africaine » dans le domaine énergétique.