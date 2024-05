Recelant de formidables ressources minières, grâce auxquelles elle peut engranger, au bas mot, 150 milliards de dollars à l'export, l'Algérie se tourne, désormais, vers ses minerais. Notamment le lithium, dont elle ouvre pour la première fois le chapitre, en collaboration avec le partenaire chinois. Le ministère de l'Énergie et des Mines vient d'annoncer que les résultats de l'exploration préliminaire du minerai de lithium dans les wilayas de Tamanrasset et In Guezzam étaient «positifs», outre la disponibilité d'indices sur la présence de nombreuses ressources minérales et terres rares (telles que le wolfram, le tungstène, le nobélium, le tantale et autres). Les opérations d'exploration préliminaire ont été évoquées lors d'une réunion présidée, jeudi dernier, par le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, au siège de son département, consacrée aux résultats importants de la recherche et de l'exploration du lithium dans les wilayas de Tamanrasset et d'In Guezzam, ainsi qu'à l'identification des principaux sites et indices de présence du lithium et d'autres ressources minérales rares, en s'appuyant sur les études et les relevés géologiques de la région, a ajouté la même source. Autant dire que les choses vont finalement vite dans ce domaine longtemps laissé en friche. «L'équipe de travail algéro-chinoise a présenté un exposé détaillé sur les résultats positifs de l'exploration préliminaire, qui ont permis de découvrir des indices de présence de plusieurs ressources minérales et de terres rares (wolfram, tungstène, niobium, tantale et autres...), à l'instar du minerai de lithium, dans le but de mettre en place un plan d'exploration et de développement à moyen et long termes, en tenant compte des aspects économiques, techniques et environnementaux», a-t-on appris auprès du département d'Arkab. À la faveur de cette annonce majeure, Arkab a mis en avant «l'importance de la recherche et de l'exploration des matériaux rares», précisant que leur production constitue l'un «des axes majeurs de la stratégie de développement du secteur minier». Il a également souligné «son plein soutien» aux travaux et recherches de l'équipe algéro-chinoise en la matière, appelant à «poursuivre les efforts pour atteindre des stades avancés et élaborer un plan d'action clair sur la base d'études physico-chimiques de la surface et des échantillons, en vue de lancer et de concrétiser un projet concret d'exploration et de transformation du minerai de lithium». Le ministre a affirmé que ce projet s'inscrivait dans le cadre de la valorisation des ressources minérales en Algérie, relevant la nécessité de «définir les mesures et les besoins nécessaires au projet, et de relancer la coopération afin de transférer la technologie et l'expertise et d'assurer la formation». L'on a en outre rappelé de même source, que le groupe chinois «Ganfeng Lithium» était leader dans l'exploitation, la production, et la transformation du lithium et des métaux, ainsi que dans la fabrication et le recyclage de batteries en Chine et dans le monde, relevant qu'il était de renommée mondiale et figurait sur la liste du «top 100» des meilleures entreprises dans ce domaine dans le classement annuel de Forbes pour 2023.