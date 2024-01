Il a été largement admis, au forum de Davos, lors de la réunion annuelle de cette année, qui s'est déroulée du 15 au 19 janvier 2024, que les efforts consentis par l'Algérie à diversifier son économie et à adapter sa gouvernance économique au nouveau contexte, lui donne les atouts au-delà des avantages comparatifs géographiques pour un positionnement stratégique dans ces

centres d'intérêt commun.

Dans son rapport de 2023, le Forum économique de Davos a déjà classé l'Algérie, parmi les pays «leaders» dans le monde en matière de sécurité alimentaire à travers sa production nationale.

Lors de cette 54ème édition, qui s'est tenue sous le thème: «Rétablir la confiance», les experts de ce forum reconnaissent que l'Algérie dispose du triple levier, énergétique, minier et agricole pour contribuer, à terme, à contenir les crises de l'approvisionnement en énergie, en terres rares (minerais essentiels à la technologie) et alimentaire. Sa participation au forum économique mondial de Davos lui offre une multitude d'avantages, tant sur le plan national qu'international. La présence de l'Algérie à Davos offre une visibilité accrue sur la scène internationale. Les médias mondiaux couvrent l'événement, permettant ainsi à l'Algérie de mettre en avant ses initiatives économiques, ses réformes et ses opportunités d'investissement.

Le forum offre en outre une plate-forme unique pour établir des partenariats stratégiques avec d'autres nations, des entreprises internationales et des organisations. Les rencontres bilatérales facilitent la création de liens et la promotion de la coopération économique et commerciale. Les sessions et les discussions du forum permettent à l'Algérie d'ajuster ses politiques économiques en fonction des développements mondiaux.

Soraya Djermoun, associée principale - conseillère en leadership, experte en géopolitique et auteure, estime que «participer au forum de Davos est une expérience unique et marquante. Le rendez-vous annuel du forum économique mondial est un haut lieu où les idées transcendent les frontières, où le dialogue et l'action deviennent une force motrice pour un impact positif et collectif.

C'est également une opportunité de créer des liens et une maïeutique avec des acteurs économiques et internationaux de premier plan».

Une participation à Davos renforce l'image de l'Algérie en tant que destination attractive pour les investissements. Les investisseurs internationaux sont enclins à considérer un pays qui participe activement aux dialogues économiques mondiaux.

Elle se trouve être, également, une occasion d'échanger des idées et des expériences avec des leaders mondiaux, des experts et des décideurs politiques. Cet échange enrichissant peut inspirer des approches innovantes pour les défis économiques spécifiques de l'Algérie. Davos est perçu aussi comme une plate-forme diplomatique informelle où les représentants gouvernementaux peuvent renforcer leurs relations bilatérales et multilatérales. Ces interactions contribuent à la construction d'une image positive sur la scène internationale.

La participation à des discussions sur le développement durable et la responsabilité sociale des entreprises permet de promouvoir les efforts dans ces domaines et de contribuer à la mise en oeuvre des objectifs de développement durable. Il s'agit également d'élargir le réseau d'influence. En effet, la création et le renforcement des liens avec des personnalités influentes du monde économique et politique mondial permettra d'élargir le réseau d'influence.

Ces contacts peuvent s'avérer précieux pour des initiatives futures et des collaborations à long terme. La participation de l'Algérie au Forum économique mondial de Davos représente bien plus qu'une simple présence. C'est une opportunité stratégique qui offre des avantages tangibles à court et à long terme, contribuant à positionner l'Algérie comme un acteur économique sérieux.