La Journée internationale de l'éducation était l'occasion pour les pouvoirs publics et le Conseil national des droits de lhomme (Cndh) de rappeler le travail fiat depuis l'indépendance à nos jours par l'Etat algérien dans le domaine de l'éducation et connexes.

La célébration de ladite Journée internationale a été une opportunité pour le président du Conseil national des droits de l'homme (Cndh), Abdelmadjid Zaalani, de souligner que «l'Algérie avait franchi «de grands pas» en matière de consécration du droit à l'éducation, en lui accordant la priorité depuis son indépendance, conformément au principe d'égalité des chances et de la gratuité de l'enseignement».

Cette déclaration est en osmose avec la réalité de l'éducation en Algérie et les moyens qui lui ont été destinés depuis des décennies dans le seul souci de voir les générations d'enfants algériens bénéficier concrètement et d'une manière qualitative de l'enseignement étatique et la prise en charge de leur scolarité dans sa globalité.

Dans ce sillage, l'Etat algérien à travers ses pouvoirs successifs ont fait de l'éducation un secteur névralgique dans le cadre des droits de l'homme en donnant un caractère social réel et concret aux valeurs humaines. Dans ce sens, Abdelmadjid Zaalani, a déclaré que «l'Algérie a franchi de grands pas dans la consécration du droit à l'éducation, en lui accordant la priorité depuis son indépendance, conformément au principe d'égalité des chances et de la gratuité de l'enseignement», et d'ajouter «la célébration de cette journée s'inscrit dans le cadre des missions du Cndh en matière de promotion de la culture des droits de l'hmme, à partir des établissements éducatifs», a-t-il signalé. Il a expliqué en outre que «l'objectif des droits dehomme consiste à réaliser la stabilité et la paix et à créer un environnement de vie tranquille et paisible». Le secteur de l'Education a bénéficié énormément du soutien de l'Etat dans la perspective de rendre ce secteur un véritable pourvoyeur du savoir et de diplômes de qualité. Il est indéniable de rappeler que l'Etat algérien soutient toujours et apporte une aide considérable au secteur de l'Education en matière de moyens matériels et au niveau des conditions nouvelles au plan technique et pédagogique. L'Algérie est vue comme un pays pionnier en matière de soutien du secteur de l'éducation. Le fondement de l4Etat social est intact dans la gestion des affaires sensibles en rapport avec les couches larges de la société algérienne. L'Education fait partie de la stratégie de l'Etat en matière de défense des acquis sociaux. La tutelle à travers l'inspecteur général du ministère de l'Education nationale, Abderrazak Lakhal, a souligné que l'Algérie «oeuvre sans relâche, depuis son indépendance, à la mobilisation de toutes les ressources matérielles et humaines afin de garantir le droit à l'éducation à tous les Algériens, en le consacrant dans toutes ses Constitutions et en assurant un enseignement gratuit et obligatoire pour tous ceux qui ont atteint l'âge de 6 ans et jusqu'à 16 ans et fournir les infrastructures nécessaires pour réaliser cet objectif et garantir un encadrement humain qualifié dans tous les domaines», et d'ajouter «le ministère avait recruté des professeurs spécialisés en éducation physique et sportive pour le cycle primaire, créé une direction générale chargée des activités culturelles et sportives, doté un nombre important d'écoles primaires de tablettes électroniques et numérisé de nombreuses opérations». L'Algérie a fait de l'approche des droits de l'homme un élément concret visant à donner un sens réel et palpable à la notion du droit. Un droit dont le fondement est de prendre en charge les populations en matière d'enseignement et d'acquisition des connaissances et la mise en place de tous les moyens qui s'imposent pour permettre aux générations d'enfants d'avoir le droit au savoir. L'enjeu des droits de l'homme est toujours abordé sous une approche tendancieuse dont le fond et dépourvu de sens dans une perspective de faire de ce dernier un moyen de chantage et un instrument de manipulation. L'Algérie a toujours rejeté cette démarche «boiteuse» des droits de l'homme.