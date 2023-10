Les développements inquiétants des violences sionistes dans les territoires occupés, et les exactions commises par l'armée de l'entité colonisatrice dans les territoires occupés de Palestine, continuent d'attirer l'attention des autorités algériennes. Dans ce sillage, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a été destinataire d'appels téléphoniques de la part du président de la Turquie et, du chancelier allemand. Un appel téléphonique du président palestinien, Mahmoud Abbas, a également été enregistré avec le président algérien, où les deux parties ont échangé autour des derniers développements en territoires occupés. Mahmoud Abbas n'a pas manqué de saluer et de remercier l'Algérie pour ses positions constantes et son rôle dans la résolution de la crise palestinienne. Tebboune a également reçu un message téléphonique de son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan. Un entretien durant lequel les deux Présidents ont abordé «les relations bilatérales et les développements du conflit palestino-israélien», indique un communiqué de la présidence de la République. Il est clair qu'en l'état actuel des développements géopolitiques dans la région du Moyen-Orient, le rôle des deux nations est plus que d'actualité. Il faut dire aussi que la Turquie, de par son poids géopolitique dans la région du Moyen-Orient et sa situation géostratégique, au carrefour entre trois mondes, euro-asiatico-arabe, joue un rôle prépondérant, en matière d'équilibres géopolitiques dans toute la sphère. Idem pour l'Algérie, dont le rôle croissant ces dernières années, au sein du monde arabe, et son ascension au sein du Conseil de sécurité en qualité de membre non permanent, lui confèrent des rôles d'avant-garde, dans le continent africain, la région arabe et dans le monde. Pour l'Algérie, la question palestinienne demeure et demeurera la question centrale dans la politique extérieure du pays. Elle continuera d'occuper les devants de la scène et de la diplomatie algérienne. Par ailleurs, la visite du Président turc en Algérie, a été également abordée entre les deux Présidents, croit-on savoir. L'état des relations bilatérales a été également au menu des discussions entre les deux chefs d‘État, d'autant plus que les investissements turcs en Algérie,ces dernières années, se sont accrus pour atteingre un seuil historique. Connues pour leur degré de résilience, les sociétés turques, dont les investissements ont, sensiblement, progressé ces dernières années, se sont multipliés autour de secteurs d'activités multiples et variés. D'un autre côté, le présidentTebboune a également reçu un appel téléphonique de son homologue allemand, le chancelier de la République fédérale d'Allemagne, Olaf Scholz. «Les deux parties ont abordé des questions régionales et internationales d'actualité intéressant les deux pays, notamment la situation en Europe, les développements de la situation au Moyen-Orient, outre la Libye et le Sahel», selon un communiqué de la présidence de la République. L'Allemagne dont le poids diplomatique en Europe n'est plus à démontrer, pourrait également, peser sur l'échiquier international, en faveur d'un cessez-le-feu en territoires occupés, en vue d'une résolution de la crise palestinienne. L'occasion pour, éventuellement, aborder l'état des relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de développer les partenariats et les échanges entre l'Algérie et l'Allemagne, autour des segments de l'énergie et l'industrie, selon le communiqué de la Présidence.