L'ambassadeur d'Algérie au Kenya, Mahi Boumediene, a remis, aujourd'hui, au nom du Gouvernement algérien, le don de fertilisants que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé d'octroyer au Kenya, dans le cadre de la solidarité traditionnelle entre les deux pays. Le ministre kényan de l'Agriculture, Mithika Linturi, a reçu cette donation, en sa qualité de représentant du Gouvernement kényan, de la part de l'ambassadeur algérien au cours d'une cérémonie officielle tenue au niveau du port de Mombasa, où ont été déchargés les fertilisants octroyés. Mithika Linturi a fait part, à cette occasion, "des vifs remerciements" du gouvernement et du peuple kényans à l'Algérie et au président de la République, "pour ce don très précieux de fertilisants auxquels a besoin le Kenya afin de faire réussir sa campagne agricole". Il a mis en valeur cette initiative de solidarité du président Abdelmadjid Tebboune, qui vient "consolider davantage l'édifice des relations historiques de fraternité et de coopération entre les deux pays". Il a souligné l'intérêt du président kényan William Ruto à oeuvrer de concert avec son frère le président de la République, en vue de faire des relations bilatérales un axe d'intégration économique.L'ambassadeur Mahi Boumediene a, pour sa part, transmis "les chaleureuses salutations du président de la République à son frère le président William Ruto ainsi que son attachement personnel au développement des relations entre les deux pays".Il a aussi mis en exergue la charge symbolique et diplomatique que revêt ce don des fertilisants, qui manifeste la solidarité fraternelle de l'Algérie avec les pays africains en ces temps d'incertitudes politiques et économiques. Le diplomate a aussi fait part de "la satisfaction de l'Algérie quant aux relations politiques entre les deux pays et aux perspectives prometteuses de leurs relations économiques".