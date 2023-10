L'Algérie prendra le contrôle du Groupe géopolitique africain de l'Union interparlementaire (UIP) pour l‘exercice parlementaire 2023-2024. Tenue, jeudi écoulé à Luanda en Angola, à l'occasion de la 147ème Assemblée générale de l'UIP et des réunions connexes, cette rencontre a été placée sous le signe de ««l'action parlementaire pour la paix, la justice et des institutions fortes». L'Algérie remplace ainsi, la Tanzanie à la tête de cette institution interparlementaire qui comprend 180 pays, à travers le monde. Un nouvel exploit à mettre au chapitre des mérites de la diplomatie algérienne, qui est sur tous les fronts, particulièrement, en cette conjoncture géopolitique mouvementée. Il n'est pas question, ici dans ces lignes, de se réjouir d'un quelconque satisfecit à mettre au tableau de chasse de l'Algérie, ni d'afficher une certaine fierté par rapport à une course étriquée aux trophées tronqués. L'Algérie, aujourd'hui, consciente de la taille des enjeux et de l'ampleur de la responsabilité qui pèse sur ses épaules, multiplie les initiatives et les appels en direction de la communauté internationale.

Le monde d'aujourd'hui, unipolaire, injuste et inéquitable, ne peut perdurer davantage, car il représente, plus que jamais, une menace pour la paix et la sécurité mondiales. Face à une géopolitique mondiale instable, accentuée par le génocide du peuple palestinien dans les territoires occupés, l'Algérie est de plus en plus sollicitée pour son rôle de leader du monde des non-alignés. Prenant la tête du groupe géopolitique africain de l'UIP, l'Algérie vise, en fait, à favoriser une action interparlementaire orientée vers la paix, la justice, le renforcement de l'action et l'efficacité des institutions parlementaires. À travers l'UIP, l'Algérie disposera «d'une plate-forme pour délibérer, échanger des points de vue et galvaniser l'action parlementaire dans ce domaine». Loin de constituer une nouvelle distinction honorifique dans le parcours et l'aura diplomatique mondiale, cette nouvelle nomination constituera une charge politique supplémentaire pour l'Algérie, afin de consacrer la voie du multipolarisme dans le monde.

Les défis restent immenses, aujourd'hui, pour les pays émergents et ceux pauvres, surtout dans le sillage d'une géopolitique mondiale aussi instable et imprévisible. Les défis ne se limitent plus à lutter contre l'insécurité et la montée des violences terroristes et politiques, elles s'étendent aujourd'hui, à l'insécurité alimentaire, énergétique, sanitaire et même hydrique. L'apport de l'Algérie, en faveur d'une contribution à l'intégration économique de l'Afrique et d'une stabilité politique renforcée, ne peut être éludé, ni occulté par qui que ce soit.

Aussi, la barbarie sioniste, actuellement, dans les territoires occupés en Palestine, constitue, qui plus est, le cinglant exemple d'un monde unipolaire sauvage, injuste et inéquitable. Fidèle à sa réputation, l'Algérie s'est pleinement investie, depuis ces dernières années, dans la résolution des conflits politiques, armés et sécuritaires dans le continent noir. L'engagement de l'Algérie en faveur de l'émancipation politique et de l'intégration économique de l'Afrique n'est plus à démontrer. De plus, l'Algérie élève sa voix, à la faveur des répercussions néfastes de la géopolitique mondiale du conflit russo-ukrainien, appelant à réformer l'ordre mondial unipolaire et à oeuvrer à un équilibre mondial salvateur. C'est d'ailleurs cette constance qui a permis à l'Algérie de briguer un quatrième mandat, en tant que membre élu non permanent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, après les mandats de 1968-1969, 1988-1989 et 2004-2005. L'Algérie a bénéficié du soutien et de la confiance de 184 pays pour accéder à ce nouveau mandat onusien, tout comme pour ce groupe géopolitique africain, dont l'Algérie vient de prendre la présidence. L'Algérie s'efforcera, ainsi, de promouvoir le dialogue international et le renforcement de la coopération entre les pays, tout en continuant à mobiliser les nations autour de cet objectif majeur, qu'est l'indispensable réforme de l'ONU et du système unipolaire mondial. La tâche n'est pas aisée, certes, mais elle n'est pas impossible non plus.