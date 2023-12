Le président de la République s'est adressé, hier, au Parlement réuni avec ses deux chambres, dans le cadre d'un discours sur l'état de la Nation. Le chef de l'État a révélé qu'à part Houari Boumediene qui a prononcé pareil discours, aucun autre président ne s'est essayé à cet exercice. Un instant donc, historique pour la vie de la République qui, souligne le chef de l'État, est passé près de l'effondrement en 2019. Son élection à la tête de l'État et la mise en oeuvre de son programme présidentiel reposant sur 54 engagements a permis un redressement de la situation. Sur les 54 engagements, le chef de l'État a cité le volet politique, la réforme constitutionnelle, les nouvelles lois, électorale et celle relative aux partis politiques qui ont amené l'actuelle législature, avec un Parlement «élu sans l'argent sale», a insisté le président de la République.

Dialogue constructif

Et c'est dans l'ordre des choses que le président Tebboune affiche sa fierté de se retrouver face aux élus de la Nation. «Vous êtes les représentants de la Nation et la première pierre angulaire de reconstruction institutionnelle dans la nouvelle Algérie», leur a-t-il dit. Et cette fierté, le chef de l'État dit la tirer, en raison du parcours de chaque député et membre du Conseil de la nation. «Je témoigne de votre intégrité et que vous êtes le premier Parlement dont les élections n'ont pas été entachées par l'argent de la corruption», a souligné le président de la République. En ces instants solennels, voire historiques, Abdelmadjid Tebboune a confirmé l'engagement d'utiliser le dialogue constructif comme méthode de travail. Il a souligné son intention d'user de la franchise comme outil de gestion des affaires publiques.

Un aspect que les Algériens ont d'ailleurs, à maintes reprises, constaté dans le style de l'homme qui, aux premières semaines de sa présence à la tête de la République, a réussi à imprimer une nouvelle manière d'approcher les questions relevant de l'État et de la vie des citoyens. Et c'est ce même Président qui, quatre ans après son élection à la magistrature suprême du pays confie: «Je ne pouvais pas ignorer l'appel de millions de nos concitoyens qui exigeaient de sauver le pays.» La référence aux incertitudes de toutes sortes qui ont précédé la présidentielle du 12 décembre 2019 est on ne peut plus claire. Saisissant l'urgence de la situation, à l'époque, le président Tebboune a affirmé, hier, avoir «promis au peuple algérien, qui m'a accordé sa précieuse confiance, que j'oeuvrerai sans relâche à l'instauration d'une nouvelle République». Promesse tenue, au regard du niveau de satisfaction populaire, mais également aux réalisations historiques dans les domaines politique, économique et social. Lesquelles réalisations étaient, en 2019, des promesses électorales qui se sont transformées en programme de gouvernement et aujourd'hui, en précieux acquis pour l'Algérie.

«En mettant en oeuvre ce programme, nous avons été confrontés à de nombreux défis, à commencer par la crise sanitaire et l'apparition de l'épidémie de Corona», a rappelé le Président qui n'a pas manqué de souligner les tentatives des résidus de l'ancien régime pour entraver la démarche de la République à travers des actions de déstabilisation et de sape de la confiance des citoyens en son État. Dans ce registre, il fait une révélation sur une tentative, en pleine crise de Covid-19, de «saboter les bouteilles et réservoirs d'oxygène dans les hôpitaux et de diffuser des vidéos truquées pour tromper l'opinion publique».

Détermination sans faille

Il cite également «des agressions sur les personnels de santé pour créer un climat d'insécurité et provoquer la paralysie du système de santé». Leur objectif consistait à déstabiliser «l'État et entraver la construction» de la nouvelle l'Algérie, a poursuivi le Président. Une construction qui s'est bel et bien faite, avec notamment la récupération de «30 milliards de dollars» de biens détournés. Les gouvernements successifs et la détermination sans faille du président de la République ont relevé tous les défis. «Nous n'avons ménagé aucun effort pour mettre en oeuvre notre programme, à commencer par les réformes constitutionnelles visant à établir l'État de droit, jusqu'aux réformes économiques et à consacrer le caractère social de l'État». Il s'en est suivi de grandes réformes économiques des plans audacieux de soutien au pouvoir d'achat des citoyens, à l'image de l'allocation chômage, des actions diplomatiques et beaucoup d'actions que L'Expression détaillera dans sa prochaine édition.