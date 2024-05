Fidèle à son image de marque, la diplomatie algérienne, cette force tranquille, est à l'honneur dans le monde des justes et des libres en cette année 2024. Le démarrage en trombe de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité, en tant que membre non permanent, a accéléré les antagonismes et rendu visibles les déséquilibres ambiants, les injustices perpétuelles et les entorses portées à la légalité internationale. Cette manière de procéder n'a pas manqué d'attirer l'attention des réseaux sociaux, qui sont devenus une véritable caisse de résonance de la diplomatie algérienne et de ses exploits, en faveur de la victoire de la cause palestinienne, en particulier. Les différents instants successifs de l'historique journée réservée au vote d'adhésion de la Palestine en tant que membre à part entière à l'ONU, ont été immortalisés sur les réseaux sociaux avec, en prime, les faits et gestes de la délégation algérienne. Aussi, les messages des responsables du mouvement de résistance palestinienne, d'Ismaël Haniyeh, notamment de Palestiniens anonymes remerciant l'Algérie pour son soutien et ses efforts ont été largement relayés sur la Toile. Il ne se passe pas un jour, sans que de nouveaux influenceurs rejoignent la cause, à travers des posts, de plus en plus ingénieux et particuliers. L'une des photos de Amar Bendjama, représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations unies, assis sur le perron d'une salle de l'ONU, en situation de repos du guerrier, est en passe de ravir la vedette aux grandes stars sur les réseaux sociaux. Des séquences du discours du chef de la diplomatie, Ahmed Attaf, et des boycotts algériens des discours du représentant de l'entité sioniste sont relayées également sur les réseaux sociaux en boucle. Le discours de Bendjama à l'ONU, sanctionnant le vote de la résolution de l'Algérie, en faveur de l'adhésion de la Palestine, en qualité de membre à part entière de l'ONU, est devenu désormais historique. Immortalisé par ces influenceurs de tous bords, dont des Algériens, des Arabes, mais aussi des étrangers de différentes régions du monde. Les clashs récurrents entre Algériens et sionistes au sein de l'hémicycle onusien ont fait l'objet de vidéos devenues, elles aussi, virales avec des taux de vues impressionnants. L'audace diplomatique algérienne a fait dire à l'ancien diplomate américain, William Lawrence, dont les déclarations ont envahi les réseaux sociaux, que «Beaucoup de gens ignorent ce que l'Algérie a accompli, à travers sa diplomatie extraordinaire... les Algériens ont introduit des changements au niveau de leurs projets de résolutions devant l'ONU, de manière à obtenir une abstention de vote des États-Unis (USA) et empêcher un veto gênant.» Il est important de rappeler aux petits esprits, que l'entrée en scène de l'Algérie, en tant que membre non permanent au sein du Conseil de sécurité, a produit un effet d'onde de choc au sein des pays normalisateurs. Mais pas que. On dirait que le monde libre et juste, en attente d'un signal providentiel, a fini par trouver son idole et son guide spirituel pour un monde libre et juste, à travers l'Algérie. L'un des plus illustres journalistes du Monde arabe, écrivain et analyste en géopolitique du Monde arabe de surcroît, Abdelwahab Hafkouf confiait, il y a quelques jours sur son compte, que «l'entrée en scène de l'Algérie à l'ONU a fait perdre leurs voix, aux tenants de la normalisation». Au sujet des récents votes arrachés, il confiera subtilement que «l'Algérie a élaboré une stratégie savante et intelligente graduelle, pour amener l'entité sioniste à céder aux exigences du droit international et, ensuite l'isoler de ses principaux soutiens, en coupant le cordon qui la liait aux pays occidentaux». Cet analyste arabe décortiquait les dernières batailles livrées par la diplomatie algérienne au sein de l'hémicycle onusien, et les succès remportés, «sans grandes fanfares», notera-t-il. Un autre influenceur, celui-là français, Davy Rodriguez, qui a fait de l'Algérie son sujet de prédilection majeur, dira que «l'Algérie est le pays le plus indépendant et le plus souverain du Monde arabe», a-t-il déclaré en référence au dernier discours de Tebboune au siège de l'Armée nationale populaire (ANP). Un discours devenu également une référence et une source d'inspiration politique pour les influenceurs arabes qui n'ont pas hésité à le relayer et commenter, de manière exponentielle. La diplomatie algérienne a multiplié les offensives sur plusieurs fronts, à travers cette nouvelle demande de résolution pour le gel de la qualité de membre d'Israël au sein des Nations unies. Il y a également cette action introduite par l'Algérie auprès de la conférence diplomatique à Genève, pour dénoncer et dévoiler au monde, cette destruction systématique du patrimoine du peuple palestinien par les sionistes.