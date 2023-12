La population d'Annaba a été surprise par une sérieuse perturbation dans leur alimentation en eau potable touchée par une turbidité. Cette situation a contraint l'ADE à réagir, expliquant les raisons et ce qui a été entrepris afin d'y remédier.

En effet, l'approvisionnement en eau potable est, comme expliqué par la cellule de communication de l'ADE, affectée par l'arrêt forcé de la station d'épuration de Mexa, à deux reprises, en raison du degré élevé et répété de turbidité de l'eau au niveau du barrage de Mexa. Ce dernier est l'un des deux, avec celui de Chafia, qui alimente en eau potable les wilayas d'El Tarf et d'Annaba. Selon les explications de l'ADE, le taux de turbidité a dépassé les 2 000 NTU au barrage de Mexa, ce qui a affecté le programme de distribution de l'eau dans les plus grandes communes de la wilaya. Dans ces explications, l'ADE a précisé et rassuré, sur la reprise de l'approvisionnement en ce liquide précieux, dès que le niveau de turbidité aura diminué. Elle n'a pas omis de rappeler qu'après avoir enregistré la semaine écoulée, une diminution du degré de turbidité de l'eau au niveau du barrage sus-cité, ses services ont repris le processus de traitement au niveau de la station de traitement de Mexa (El Tarf), ce qui a permis la reprise de la distribution de l'eau pour plusieurs zones de la wilaya. Le processus d'approvisionnement s'est poursuivi sans interruption. Or, avec l'arrivée de cette deuxième perturbation météorologique, les services de l'ADE ont enregistré un second arrêt d'urgence de la station d'épuration de Mexa jusqu'à samedi, en raison d'un taux de turbidité dépassant les 1 800 NTU, mais le processus d'épuration des eaux a repris. Selon les normes utilisées, le traitement doit être interrompu si le pourcentage de turbidité dépasse 300 NTU. Dans ce cas de figure, le phénomène a dépassé le seuil des 1 800 NTU atteignant 2000 NTU, ce qui rend impossible le traitement des eaux du barrage et, par conséquent, en traîne l'arrêt des deux stations de traitement. Par ailleurs, afin de réduire l'impact du phénomène de turbidité sur l'approvisionnement en eau, les services de l'ADE ont coordonné leurs efforts avec la direction des ressources en eau afin de remédier à la situation, a encore expliqué l'ADE. Celle-ci a fait savoir que la DRE est parvenue, avec l'Office national de l'irrigation (Onid), à l'augmentation de la quantité produite à travers le second système alimentant la wilaya d'Annaba à partir du barrage de Chafia (El Tarf). L'action vise à bénéficier de quantités supplémentaires pour assurer une alimentation contrôlée et suffisante des besoins des populations, à l'ombre de cette augmentation du degré de turbidité de l'eau au niveau du barrage de Mexa, qui est resté élevé, dépassant toujours les 1 800 NTU. Par ailleurs, les services de l'ADE continuent de communiquer les différents programmes d'approvisionnement en eau potable des différents quartiers et des cités des 12 communes de la wilaya. Des communiqués dans ce sens sont émis par l'ADE, afin de permettre à ses abonnés d'être informés en temps réel.

Dans ces communiqués, l'Algérienne des eaux de la wilaya d'Annaba affirme son engagement à assurer la pérennité de la distribution de l'eau potable et son approvisionnement de manière durable dans tous les quartiers et les zones de la wilaya, avec un retour progressif au programme de distribution, a conclu la même source.

Au terme de ces explications apportées par l'ADE, on relève qu'il s'agit d'un cas de force majeure dû aux fortes précipitations occasionnées par les intempéries.