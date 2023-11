L'Ambassade de l'Etat de Palestine à Alger « hautement » salué, aujourd’hui, l'appel du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lancé à tous les hommes libres du monde, les juristes arabes et les organisations des droits de l'homme en vue d'intenter une action judiciaire devant la Cour pénale internationale (CPI) contre l'entité sioniste pour ses crimes perpétrés contre le peuple palestinien. L'Ambassade de l'Etat de Palestine à Alger a adressé, dans un communiqué, ses sincères remerciements au président de la République pour ses positions fortes en faveur de la cause palestinienne face à la guerre génocidaire et le déplacement forcé que subit le peuple palestinien depuis plus d'un mois, au milieu de l'inertie, de l'indifférence et de la passivité de la communauté internationale. Dans ce sillage, l'ambassade a « hautement » salué la récente position du président de la République, où il a appelé tous les hommes libres du monde, les juristes arabes et les organisations des droits de l'homme à intenter une action judiciaire devant la Cour pénale internationale (CPI) en vue de « mettre fin à des décennies d'impunité pour les crimes commis contre les Palestiniens ». L'Ambassade de l'Etat de Palestine à Alger a également appelé « le monde libre et civilisé à adopter une position similaire, en soutien aux droits du peuple palestinien et aux valeurs de justice, de moralité et d'humanité », conclut le communiqué.