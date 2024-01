Le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a reçu, avant-hier, à Alger l’ambassadeur du Sultanat d’Oman en Algérie, Saif Bin Nasser Bin Rashid Al-Badai, indique un communiqué des services du Premier ministre. « Le Premier ministre, Nadir Larbaoui a reçu jeudi le 25 janvier 2024, Saif Bin Nasser Bin Rashid Al-Badai, ambassadeur du Sultanat d’Oman en Algérie », lit-on dans le communiqué. À cette occasion, les deux parties « ont exprimé leur satisfaction quant à la profondeur des relations exceptionnelles unissant l’Algérie et le Sultanat d’Oman, ainsi que l’attachement des dirigeants des deux pays à leur renforcement dans tous les domaines », affirmant « l’importance d’intensifier la coopération bilatérale, notamment dans le domaine de l’investissement et de l’énergie, ainsi que dans le secteur de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique », précise le document.