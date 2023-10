Ils seront près de 90 000 chômeurs à pouvoir dès maintenant tirer profit de la nouvelle démarche entreprise par l'Anem, qui consiste à former les chômeurs ne disposant pas de qualification. C'est ce qui ressort des dernières déclarations faites par le directeur de l'organisation et de la régulation du marché de l'emploi à l'Agence nationale de l'emploi (Anem), Fayçal Larabi. «Un total de pas moins de 88 784 places pédagogiques, réparties sur 887 établissements du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels, sont destinées au profit des bénéficiaires, sans qualification, de l'allocation chômage, afin de leur permettre de bénéficier de la formation professionnelle pour la session d'octobre», a déclaré le responsable. Poursuivant, Larabi a expliqué que «cette formation est destinée aux bénéficiaires sans qualification, dans le but de leur permettre une meilleure employabilité et une insertion professionnelle». La mobilisation de ce nombre important de places pédagogiques intervient après les résultats positifs obtenus lors des sessions précédentes. «Plus de 100 000 bénéficiaires de l'allocation chômage avaient achevé leur formation durant les deux dernières sessions de formation professionnelle, à savoir la session d'octobre 2022 et celle de février 2023», a souligné le DG. Cette approche, louable, témoigne, en effet, de l'engagement de l'Agence et des autorités pour l'amélioration de l'intégration des jeunes sans diplôme ni formation. Dans le monde du travail, le manque de qualification pose beaucoup de difficultés pour les demandeurs d'emploi et le plan de l'Anem, qui consiste à investir dans la compétence, représente l'une des solutions adéquates et optimales de ce problème majeur. Il ressort des explications fournies par le même responsable que le cycle de formation proposé par l'Agence revêt une dynamique qui s'adapte parfaitement aux besoins changeants du marché de l'emploi, offrant aux participants une opportunité unique d'actualiser leurs connaissances, conformément aux exigences émergentes des secteurs professionnels. «La formation qualifiante est de courte durée (trois à six mois) afin de permettre d'acquérir un nouveau savoir et obtenir un certificat de formation facilitant ainsi l'insertion dans le monde du travail dans des spécialités exigées par le marché de l'emploi», a davantage expliqué le même responsable. Deux plates-formes numériques, à savoir taahil et takwin ont été lancées l'été dernier par l'Anem en coordination avec le secteur de la formation professionnelle pour assurer l'orientation et l'affectation des stagiaires concernés et renforcer le suivi et l'accompagnement des bénéficiaires, sans qualification, de l'allocation chômage. À celles-ci s'ajoute la plate-forme «sondage». Cette dernière a été également lancée pour «cerner les spécialités souhaitées par les bénéficiaires de l'allocation chômage», a précisé Larabi. Cela avant d'ajouter que le nombre de bénéficiaires sans qualification ayant participé à ce sondage s'élève à 11 590 chômeurs».