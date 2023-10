Les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont repris, jeudi, la séance plénière consacrée au débat sur la Déclaration de politique générale du gouvernement, présentée mardi par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane.Lors de la présentation, Benabderrahmane avait indiqué que le Gouvernement "s'est penché sur la concrétisation des engagements pris au titre de son plan d'action en vue de la mise en œuvre du programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant essentiellement le renforcement de l'Etat de Droit et de la Gouvernance, en permettant l'émergence d'un nouveau modèle économique et en renforçant le développement humain et le caractère social de l'Etat, outre la dynamisation de l'action diplomatique et la consolidation de la sécurité nationale".Il avait également salué l'esprit de responsabilité des membres des deux chambres du Parlement dans le suivi permanent des activités du gouvernement et leur contribution aux réalisations accomplies.Par ailleurs, les interventions des députés ont insisté, mardi et mercredi, sur l'importance de poursuivre l'amélioration des conditions socio-économiques et d'œuvrer à l'intensification de la coordination intersectorielle en vue de veiller au suivi de la mise en œuvre des projets.