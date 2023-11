L'Assemblée populaire nationale (APN) a tenu, aujourd’hui, une séance extraordinaire suite aux graves développements en cours en Palestine occupée du fait de l'agression sioniste contre la bande de Ghaza et les territoires occupés. Dans son allocution à l'ouverture des travaux de cette séance, tenue en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, et de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, le président de l'APN, Brahim Boughali, a condamné dans les termes les plus forts, au nom des députés, « l'agression sioniste brutale contre le peuple palestinien », appelant à « l'arrêt immédiat de cette guerre barbare, qui a sapé toutes les valeurs humaines et civilisationnelles et risque d'entamer le peu de crédibilité qui reste au Conseil de sécurité des Nations Unies et les valeurs qu'il prône ».Il a également « dénoncé la politique de deux poids deux mesures adoptée par certains pays et organisations internationales s'agissant des crimes odieux commis par l'occupation sioniste brutale ».A cette occasion, une minute de silence a été observée à la mémoire des martyrs de Ghaza.Les députés ont brandi des drapeaux de l'Etat de Palestine et des pancartes affichant la solidarité du peuple algérien avec le peuple palestinien frère, et scandé des slogans en soutien au peuple palestinien et contre l'agression sioniste.Cette session, programmée à la demande des présidents des groupes parlementaires, sera marquée par un débat général et les interventions des présidents de groupes. Elle sera sanctionnée par une déclaration finale.